Princese Ketrīna un princis Viljams sadusmojuši karali Čārlzu? Abu rīcība pret Kamillu raisa runas
Britu karaļnamā atkal uzvirmojušas runas par spriedzi. Kāds karaļnama komentētājs apgalvo, ka princis Viljams un viņa sieva princese Ketrīna varētu būt sadusmojuši karali Čārlzu III, publiskā pasākumā izrādot šķietamu necieņu pret karalieni Kamillu.
Karaļnama apskatnieks Īans Pelams Tērners apgalvojis, ka Viljams un Ketrīna esot pagājuši garām Kamillai, nepaklanoties un neizpildot reveransu.
“Esmu dzirdējis, ka starp Kamillu, Viljamu un Ketrīnu, šķiet, nevalda īpaši siltas ģimeniskas attiecības,” sacījis Tērners. Viņaprāt, pāra rīcību daļa sabiedrības uztvērusi kā publisku nepakļaušanās žestu.
Tomēr nav precizēts, kurā pasākumā iespējamais incidents noticis, un Bekingemas pils šos apgalvojumus nav komentējusi.
Jāpiebilst gan, ka citos nesenos pasākumos Ketrīna ir redzēta izpildām reveransu gan karaļa Čārlza, gan Kamillas priekšā. Piemēram, Nigērijas prezidenta valsts vizītes laikā princese Kamillu sveica ar skūpstiem uz vaigiem un reveransu.
Runas par ģimenes nesaskaņām kļuvušas skaļākas arī pēc karaļa centieniem atjaunot attiecības ar jaunāko dēlu princi Hariju. Mediji vēstījuši, ka Čārlzs un Kamilla jūlijā slepeni tikušies ar Hariju un Meganu, par šo tikšanos iepriekš neinformējot Viljamu un Ketrīnu.
Daži karaļnama vērotāji šo soli interpretējuši kā Čārlza mēģinājumu atgādināt, ka tieši viņš joprojām pieņem galvenos lēmumus ģimenē. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka karaļa sarunas ar Hariju var būt personisks tēva mēģinājums izlīgt ar dēlu, nevis apzināts izaicinājums troņmantniekam.
Tērners norādījis, ka karaļnamam sabiedrības priekšā būtu jādemonstrē vienotība, nevis jāļauj privātām nesaskaņām pārvērsties publiskā drāmā.