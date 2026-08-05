Lilija Kolinsa baidījās, ka tētis Fils Kolinss nepārdzīvos veselības krīzi. Ģimene bija atnākusi atvadīties
Seriāla “Emīlija Parīzē” zvaigznei Lilijai Kolinsai ar tēvu – leģendāro mūziķi Filu Kolinsu – gadiem ilgi bija sarežģītas attiecības. Vēlāk aktrise publiski atzina, ka ir viņam piedevusi.
Lilija Kolinsa baidījās, ka zaudēs savu tēvu Filu Kolinsu pēc tam, kad cīņa ar alkoholismu bija mūziķi novedusi līdz dzīvībai bīstamam stāvoklim. Visi viņa bērni jau bija ieradušies atvadīties no tēva. To leģendārais mūziķis atklāja pats 3. augustā izdevumā “The Sunday Times” publicētajā intervijā.
Fils Kolinss pēdējā “Genesis” koncertā 2022. gada 26. martā
Fils Kolinss (75) atsauca atmiņā 2024. gada aprīli, kad atradās bezsamaņā kādā no Šveices klīnikām. Ilggadējais menedžeris sazinājās ar ģimeni, lai apspriestos, vai turpināt uzturēt viņu pie dzīvības ar medicīniskās aparatūras palīdzību. “Manas nieres sāka atteikties, mani orgāni pārstāja darboties,” atklāja Kolinss. “Cilvēki nāca no manis atvadīties. Bet es neatceros, ka viņi būtu nākuši,” turpināja mūziķis. “Man nebija ne jausmas, kas notiek. Viņi baidījās, ka mani vairs nekad neredzēs. Viss varēja beigties pavisam slikti.”
Astoņu “Grammy” balvu ieguvējs Fils Kolinss nekad nav slēpis savu cīņu ar “zaļo pūķi”. 2023. gada novembrī viņš pirmo reizi nonāca slimnīcā veselības sarežģījumu dēļ, ko bija izraisījusi alkohola lietošana. Pirms Ziemassvētkiem viņu izrakstīja, taču jau pavisam drīz atkārtoti nogādāja klīnikā un ievietoja intensīvās terapijas nodaļā. Mūziķis slimnīcā pavadīja septiņus mēnešus.
Pēc atveseļošanās Fils Londonā atkal satikās ar ģimeni, un īpaši aizkustinošs bija brīdis kopā ar meitu Liliju. Viņa sēdēja tēvam blakus un asarām acīs atzina: “Es nedomāju, ka vēl piedzīvošu šādus mirkļus.”
Aktrise Lilija Kolinsa ar slaveno tēti Filu Kolinsu
“Tas bija neaizmirstams laiks. Es pat nespēju vārdos izteikt, cik brīnišķīgi tas bija,” piebilda mūziķis.
Šī satikšanās kļuva par vēl vienu nozīmīgu soli ceļā uz tēva un meitas attiecību atjaunošanu. 2017. gadā izdotajos memuāros seriāla “Emīlija Parīzē” zvaigzne atklāti stāstīja par grūtībām, ar kurām viņai nācies saskarties, augot kopā ar slaveno tēvu, kurš bērnībā viņas dzīvē tikpat kā nebija klātesošs. Tomēr vēlāk Lilija publiski atzina, ka ir tētim piedevusi.