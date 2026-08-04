Dziedātāja Ariana Grande paziņo par negaidītu pauzi karjerā
Dziedātāja Ariana Grande pēc koncertturnejas “Eternal Sunshine Tour” noslēguma uz nenoteiktu laiku atkāpsies no publiskās dzīves, apstiprinājis viņas pārstāvis.
32 gadus vecās “Grammy” balvas laureātes turneja noslēgsies 1. septembrī Londonā. Pēc pēdējā koncerta Grande plāno atteikties no publiskiem pasākumiem, uzstāšanās un citiem darbiem, kas saistīti ar pastāvīgu atrašanos sabiedrības uzmanības centrā.
“Ariana pēc ‘Eternal Sunshine Tour’ noslēguma uz laiku atkāpsies no publiskās dzīves,” žurnālam “People” paziņojis dziedātājas pārstāvis.
Šī iemesla dēļ Grande vairs nepiedalīsies arī Stīvena Sondheima mūzikla “Sunday in the Park With George” atjaunotajā iestudējumā Londonas Vestendā. Izrādes pirmizrāde bija paredzēta nākamajā vasarā Bārbikana centrā, un tajā dziedātājai vajadzēja atkal sadarboties ar filmas “Wicked” kolēģi Džonatanu Beiliju.
Grandei tuvs avots norādījis, ka viņa ar nepacietību gaida iespēju atbalstīt talantīgo komandu, kas turpinās darbu pie izrādes.
Iestudējuma veidotāji apstiprinājuši, ka projekts netiks atcelts un pirmizrāde, kā plānots, notiks 2027. gada vasarā. Jauns aktieru sastāvs tikšot izziņots vēlāk.
“Mēs zinām, ka šis lēmums viņai nevarēja būt viegls, un pilnībā to saprotam un atbalstām. Novēlam viņai tikai visu labāko,” teikts izrādes veidotāju paziņojumā.
Pirms došanās atpūtā Grandei vēl paredzēti 13 koncerti Čikāgā un Londonā. Dziedātājas pārstāvis uzsvēris, ka viņa vēlas pabeigt turneju uz pozitīvas nots — vesela un laimīga — un pēc tam doties pelnītā atpūtā no publiskajiem pienākumiem un uzstāšanās.
Pārstāvis arī norādījis, ka turneja Grandei bijusi skaista pieredze un viņa izbaudījusi katru tajā pavadīto mirkli. “Ariana mīl savus fanus, un šī turneja viņai ir sagādājusi ļoti daudz prieka,” sacīja pārstāvis.
Pēdējos gados dziedātājas veselība un ārējais izskats regulāri kļuvuši par publisku diskusiju tematu. Fani vairākkārt pauduši bažas par Grandes izskatu un izteikuši minējumus par viņas veselības stāvokli. Īpaši intensīvas šīs runas kļuva pēc turnejas sākuma jūnijā un jaunā singla “Petal” videoklipa iznākšanas jūlijā.