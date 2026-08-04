Vai Džidži Hadida un Bredlijs Kūpers slepus apprecējušies? Gredzeni uz zeltnešiem raisa runas
Modele Džidži Hadida un aktieris Bredlijs Kūpers izraisījuši runas par iespējamām slepenām kāzām. Pāris 3. augustā tika nofotografēts Parīzē, un abu kreisās rokas zeltnesi rotāja gredzeni, kas atgādināja laulības riņķus.
31 gadu vecā Hadida un 51 gadu vecais Kūpers, sadevušies rokās, devās no viesnīcas, iespējams, uz sporta zāli. Modele bija ģērbusies pelēkos legingos un baltā topā, savukārt aktieris bija izvēlējies gaiši zilus sporta šortus, tumši zilu T kreklu un uz aizmuguri pagrieztu beisbola cepuri.
Vislielāko uzmanību gan piesaistīja pāra rotaslietas. Hadidai uz kreisās rokas zeltneša bija smalks gredzens ar dekoratīvām detaļām, bet Kūpers valkāja vienkāršu zelta stīpiņu. Lai gan rotas raisījušas pieņēmumus, ka pāris varētu būt slepus apprecējies, ne Hadida, ne Kūpers laulību pagaidām nav apstiprinājuši.
Hadida un Kūpers ir kopā gandrīz trīs gadus. Runas par viņu romantiskajām attiecībām sākās 2023. gada oktobrī, kad abi tika pamanīti kopīgās vakariņās Ņujorkā. Kopš tā laika pāris vairākkārt redzēts kopā, tomēr savu privāto dzīvi abi lielākoties centušies sargāt no sabiedrības uzmanības.
Hadida iepriekš atklājusi, ka ar Kūperu iepazinusies kādā dzimšanas dienas ballītē. Intervijā žurnālam “Vogue” modele slavēja aktiera radošumu un stāstīja, ka viņš sniedz viņai iedrošinājumu un palīdz vairāk noticēt savām spējām.
Arī sociālajos tīklos abi laiku pa laikam publiski pauž atbalstu viens otram. Aprīlī Hadida savā 31. dzimšanas dienā parādīja Kūpera sarūpētu iespaidīgu pavasara ziedu kompozīciju, bet iepriekš apsveica mīļoto ar viņa režisētās filmas pirmizrādi.
Abiem ir bērni no iepriekšējām attiecībām. Hadida kopā ar bijušo grupas “One Direction” mūziķi Zeinu Maliku audzina piecus gadus veco meitu Kai, savukārt Kūperam un viņa bijušajai dzīvesbiedrei Irinai Šaikai ir deviņus gadus veca meita Lea.