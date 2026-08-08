Filma "Amerikāņu pīrāgs" bija iecienīta komēdija arī Latvijā.
Kino
Šodien 07:09
27 gadi kopš filmas, kas pārkāpa visas gaumes robežas: kā šodien izskatās un ko dara “Amerikāņu pīrāgs” zvaigznes?
Kad 1999. gada vasarā uz kinoekrāniem nonāca komēdija “Amerikāņu pīrāgs”, tā ne tikai pārkāpa teju visas labas gaumes robežas, bet arī kļuva par veselas paaudzes filmu.
Stāsts par četriem draugiem, kuri pirms izlaiduma noslēdz vienošanos zaudēt nevainību, bija nekaunīgs, provokatīvs un brīžiem mulsinošs, tomēr vienlaikus atšķīrās no iepriekšējām pusaudžu komēdijām.
Filma kinoteātros nonāca 1999. gada 9. jūlijā un kļuva par milzu hitu, aizsākot veselu turpinājumu sēriju.
Nu, 27 gadus vēlāk, atskatāmies, kā laika gaitā mainījušās “Amerikāņu pīrāga” zvaigznes un ar ko viņas nodarbojas šodien.