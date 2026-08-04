Interneta jaunais labsajūtas trends palīdzot uzlabot miegu. Vai tam tiešām ir efekts?
Sociālajos tīklos izplatās jauns labsajūtas trends – cilvēki pirms gulētiešanas ber Epsoma sāli uz paplātes un staigā pa to basām kājām. Daži apgalvo, ka šis rituāls palīdz nomierināties, uzlabot miegu un pat padarīt pēdu ādu gludāku.
Kāda “TikTok” lietotāja Tamija Vederheda apgalvo, ka stāvēšana uz sāls pirms miega palīdzot ķermenim pāriet “atpūtas režīmā”, samazinot stresu un uzlabojot pašsajūtu. Arī citi lietotāji dalās pieredzē, ka šāda prakse palīdz mazināt satraukumu.
Tomēr speciālisti norāda – par šādiem brīnumainiem efektiem nav zinātnisku pierādījumu.
@tamsskyn 10 minutes of standing on salt while I do my skincare helps me feel more relaxed, grounded, and ready for bed. Save this and try it tonight. #holistichealth #longevity #healthy #wellness #skincare ♬ original sound - Tammy Weatherhead
"Nav pierādīts, ka stāvēšana uz Epsoma sāls varētu paaugstināt serotonīna līmeni vai samazināt kortizolu," skaidro internists doktors Jošua Kvinoness.
Viņš gan piebilst – pats rituāls var palīdzēt atslābināties. Patīkamā sajūta zem pēdām, koncentrēšanās uz ķermeni un mierīgs vakara ieradums var veicināt relaksāciju, taču iedarbība, visticamāk, nav saistīta ar pašu sāli.
Psihiatre Bonija Mičela skaidro, ka līdzīgu efektu var panākt arī ar citām sensorām aktivitātēm – piemēram, staigājot basām kājām pa zāli, akmeņiem vai vienkārši veicot elpošanas vingrinājumus.
Tomēr sāls zem kājām nav piemērots visiem. Cilvēkiem ar brūcēm, plaisājošu ādu, diabēta izraisītām pēdu problēmām vai jušanas traucējumiem no šādas prakses labāk izvairīties.
Ja mērķis ir palutināt pēdas, speciālisti iesaka izvēlēties siltu Epsoma sāls vanniņu – tā palīdz mīkstināt ādu un atslābināt muskuļus.
Tātad – sāls pirms miega nav maģisks līdzeklis pret stresu vai bezmiegu, taču kā mierīgs vakara rituāls dažiem cilvēkiem tas var palīdzēt justies labāk.