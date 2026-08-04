Kaislīgs skūpsts zem plīvura: Heidija Kluma publisko kāzu video ar “Tokio Hotel” zvaigzni Tomu Kaulicu
Supermodele Heidija Kluma un grupas “Tokio Hotel” mūziķis Toms Kaulics atzīmējuši septiņus gadus kopš savas krāšņās kāzu ceremonijas Itālijā.
53 gadus vecā Kluma sociālajos tīklos publicēja video no pāra kāzām Kapri salā. Tajā ceremonijas vadītājs paziņo, ka līgavainis drīkst noskūpstīt līgavu, bet Kaulics paceļ Klumas plīvuru un viņu kaislīgi noskūpsta. Video fonā skan grupas “Tokio Hotel” dziesma “Chateau”.
“Laimīgu gadadienu, mana mīlestība,” pie ieraksta rakstīja Kluma, pievienojot septiņas sirsniņu emocijzīmes.
Kluma un Kaulics slepeni mija gredzenus 2019. gada februārī – divus mēnešus pēc saderināšanās 2018. gada Ziemassvētku vakarā. Savukārt pēc sešiem mēnešiem pāris sarīkoja greznu kāzu ceremoniju Kapri, uz kuru bija aicināti ģimenes locekļi un draugi.
Svinības notika uz luksusa jahtas “Christina O.”. Viesu vidū bija Klumas vecāki Erna un Ginters, viņas četri bērni – Leni, Lū, Henrijs un Johans –, kā arī Kaulica dvīņubrālis un grupas “Tokio Hotel” dalībnieks Bils Kaulics.
Kluma un Kaulics sāka attiecības 2018. gadā. Supermodele iepriekš atzinusi, ka laulība ar mūziķi viņu padarījusi daudz laimīgāku. “Pirmo reizi man ir partneris, ar kuru varu pārrunāt visu un kurš kopā ar mani uzņemas ikdienas pienākumus,” savulaik izteicās Kluma.
“Agrāk ar visu tiku galā viena. Tagad pirmo reizi piedzīvoju, ko patiesībā nozīmē būt kopā ar partneri.”
Pāris arī pēc vairākiem laulībā pavadītiem gadiem regulāri publiski pauž jūtas viens pret otru. Kluma iepriekš jokojusi, ka viņiem ir daudz veidu, kā attiecībās saglabāt dzirksti, taču ne par visiem viņa drīkstot publiski stāstīt.
Heidija Kluma un Toms Kaulics
Heidija Kluma un Toms Kaulics.