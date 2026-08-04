Aktieri Annabella Volisa un Sebastians Stens kļuvuši par vecākiem
Aktieri Sebastians Stens un Annabella Volisa sagaidījuši pasaulē nākam savu pirmo kopīgo bērnu.
43 gadus vecais “Marvel” filmu aktieris un 41 gadu vecā seriāla “Peaky Blinders” zvaigzne par vecākiem kļuvuši jūlijā. Pāris pagaidām nav publiski atklājis ne bērna dzimumu, ne vārdu, ne citus ar jaundzimušo saistītus faktus.
Ziņas par Volisas grūtniecību kļuva zināmas aprīlī, kad abi aktieri tika nofotografēti pastaigas laikā Ņujorkā. Attēlos bija redzams aktrises grūtnieces vēders.
Gaidot bērna piedzimšanu, Stens intervijā izdevumam “Deadline” atzina, ka vēlas būt labs tēvs. Aktieris sacīja, ka apzinās atbildību, kas saistīta ne tikai ar tēva lomu, bet arī ar centieniem kļūt par labāku cilvēku. “Man ir 43 gadi, un daudzējādā ziņā šķiet, ka tikai tagad sāku patiesi mācīties,” viņš sacīja.
Stens un Volisa pirmo reizi izraisīja runas par romantiskām attiecībām 2022. gada maijā, kad abi tika pamanīti aktiera Roberta Patinsona dzimšanas dienas svinībās. Kopš 2024. gada pāris arvien biežāk kopā apmeklēja publiskus pasākumus.
Saņemot savu pirmo “Zelta globusu” par lomu filmā “A Different Man”, Stens pateicības runā publiski vērsās pie mīļotās, sakot: “Annabella, es tevi mīlu.”
Lai gan pāris dažkārt kopā redzams uz sarkanā paklāja, abi par savām attiecībām publiski runā reti.