VIDEO: "Vienkārši saglabājiet mieru." Makšķernieks atklāj, kā izdevās aukstasinīgi filmēt grizlilāci dažu metru attālumā
Video, kurā Aļaskas makšķerēšanas gids Kārters Brauns mierīgi filmē sevi, kamēr aiz muguras ar lasi mielojas grizlilācis, pārsteidzis internetu. Kamēr daudzi brīnījās par vīrieša drosmi, viņš skaidro – situācija bija kontrolējama, jo lācis bija aizņemts ar barības meklēšanu.
Kārters Brauns, kurš Aļaskā vada makšķerēšanas izbraucienus, atklājis, ka šāda sastapšanās viņam nav pirmā. Viņš norāda – strādājot savvaļā ik dienu, ar laiku iemācās saprast dzīvnieku uzvedību.
Video redzams, kā aiz viņa pie laivas pienāk grizlilācis un sāk ēst lasi, kamēr Brauns mierīgi turpina filmēt. Izrādās, tuvumā atradušies pat trīs lāči – lācene un divi mazuļi.
"Galvenais ir saglabāt mieru, satīt makšķeres un neradīt haosu," viņš skaidroja. Pēc Brauna teiktā, lielākais risks šādās situācijās bieži vien ir cilvēku panika, nevis pats dzīvnieks.
Makšķernieks uzsvēra, ka lāči tajā brīdī bija koncentrējušies uz lašu ķeršanu un neizrādīja interesi par cilvēkiem. Viņš gan atgādina – šādu tuvumu nevajadzētu mēģināt atkārtot, jo mierīga reakcija ir iespējama tikai ar pieredzi un zināšanām par savvaļas dzīvniekiem.
Brauns atzina, ka bijis pārsteigts par video popularitāti un pozitīvo reakciju internetā, jo līdzīgas situācijas viņa darbā nav nemaz tik retas.