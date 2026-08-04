Filma "Bārbija"
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Apdraudēts filmas “Bārbija” turpinājums: Margota Robija un Raiens Goslings pieprasa ievērojami lielākus honorārus
Plāni uzņemt godalgotās filmas “Bārbija” turpinājumu nonākuši nopietnās grūtībās, jo tās galveno lomu atveidotāji Margota Robija un Raiens Goslings ar studiju “Warner Bros.” pagaidām nespējot vienoties par atalgojumu.
Tiek ziņots, ka abi aktieri pēc pirmās filmas grandiozajiem panākumiem pieprasījuši ievērojami lielākus honorārus. Goslings, kurš atveidoja Bārbijas draugu Kenu, par dalību nākamajā filmā vēloties saņemt aptuveni 19,9 miljoni ASV dolāru.
Par pirmo filmu aktieris esot saņēmis aptuveni 12,4 miljoni ASV dolāru. Viņa prasības, iespējams, ietekmējušas gan pozitīvās kritiķu atsauksmes, gan nominācija “Oskaram” kategorijā “Labākais otrā plāna aktieris”.
Arī Bārbijas lomas atveidotāja un filmas producente Margota Robija vēloties būtisku atalgojuma palielinājumu. Studija esot izteikusi aktieru pārstāvjiem jau vairākus piedāvājumus, taču līdz šim tie visi noraidīti.
“Warner Bros.” vadītājs Deivids Zaslavs pagaidām atsakoties piekrist zvaigžņu izvirzītajām prasībām. Vienlaikus studija esot ļoti ieinteresēta turpinājuma tapšanā, jo 2023. gadā iznākusī filma ievērojami pārspēja sākotnējās prognozes.
Fantāzijas komēdija, kuras pamatā ir populārās uzņēmuma “Mattel” lelles, pasaules kinoteātros nopelnīja vairāk nekā 1,3 miljardus ASV dolāru un saņēma astoņas ASV Kinoakadēmijas balvas nominācijas.
Tomēr studija pēc pirmās filmas uzņemšanas nebija noslēgusi ar aktieriem līgumus par iespējamu dalību turpinājumos. Tagad katra atgriešanās jāapspriež no jauna, kas ļauj filmas zvaigznēm pieprasīt daudz izdevīgākus nosacījumus.
Situāciju vēl sarežģītāku padarot laika ierobežojums. Studijai līdz decembrim esot jāpanāk vienošanās, pretējā gadījumā filmas ekranizācijas tiesības varētu atgriezties rotaļlietu ražotāja “Mattel” kontrolē.
“Warner Bros.” vadītāji Pema Abdija un Maikls De Luka paziņojumā atzinuši, ka studija izteikusi vairākus finansiāli iespaidīgus piedāvājumus, mēģinot noslēgt vienošanos par nākamās filmas uzņemšanu, tomēr pagaidām sarunas nav devušas rezultātu.
Par iespējamu “Bārbijas” turpinājumu tika runāts jau neilgi pēc pirmās filmas pirmizrādes. Grētas Gērvigas režisētā un Robijas producētā filma kļuva par pasaules mēroga popkultūras fenomenu un ievērojami palielināja abu galveno aktieru popularitāti.