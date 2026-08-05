Trakā pasaule
Šodien 06:45
Ne tikai popkorns! Dīvainākās lietas, ko cilvēki mēģinājuši ienest kinoteātrī
Kinoteātra apmeklējums daudziem nav iedomājams bez popkorna un dzēriena, taču izrādās – daļa skatītāju uz filmu ierodas gandrīz kā uz pikniku. Sociālajā vietnē “Reddit” cilvēki dalījušies ar pārsteidzošiem stāstiem par savām vai citu skatītāju “kino uzkodām” – sākot no pilnām maltītēm līdz lietām, kas kino zālē šķiet pilnīgi neiederīgas.
Kinoteātros netrūkst ne popkorna, ne citu uzkodu, tomēr daži skatītāji acīmredzot uzskata, ka nekas nepārspēj mājās sagatavotu maltīti – pat tad, ja tā jābauda tumsā pie lielā ekrāna.
Kinoteātru darbinieki un apmeklētāji atklāj: dažiem cilvēkiem ar konfekšu paciņu kabatā nepietiek.