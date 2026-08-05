Ne tikai popkorns! Dīvainākās lietas, ko cilvēki mēģinājuši ienest kinoteātrī
Foto: Shutterstock
Trakā pasaule

Ne tikai popkorns! Dīvainākās lietas, ko cilvēki mēģinājuši ienest kinoteātrī

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

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Kinoteātra apmeklējums daudziem nav iedomājams bez popkorna un dzēriena, taču izrādās – daļa skatītāju uz filmu ierodas gandrīz kā uz pikniku. Sociālajā vietnē “Reddit” cilvēki dalījušies ar pārsteidzošiem stāstiem par savām vai citu skatītāju “kino uzkodām” – sākot no pilnām maltītēm līdz lietām, kas kino zālē šķiet pilnīgi neiederīgas.

Ne tikai popkorns! Dīvainākās lietas, ko cilvēki m...

Kinoteātros netrūkst ne popkorna, ne citu uzkodu, tomēr daži skatītāji acīmredzot uzskata, ka nekas nepārspēj mājās sagatavotu maltīti – pat tad, ja tā jābauda tumsā pie lielā ekrāna.

Kinoteātru darbinieki un apmeklētāji atklāj: dažiem cilvēkiem ar konfekšu paciņu kabatā nepietiek.
 

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