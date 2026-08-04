21 gadu vecs amerikānis pārspēj 306 gadus senu rekordu un kļūst par visu laiku jaunāko profesoru
Kamēr lielākā daļa jauniešu 18 gadu vecumā tikai sāk studijas, amerikānis Neitans Tomass jau stāvēja auditorijas priekšā kā pasniedzējs. Tagad viņa sasniegums oficiāli ierakstīts arī Ginesa pasaules rekordu vēsturē – viņš kļuvis par visu laiku jaunāko profesoru pasaulē.
Floridas štata iedzīvotājs 2023. gada augustā, būdams tikai 18 gadus un 346 dienas vecs, sāka pasniegt inženierzinātnes Maiami Deida koledžā. Rekords oficiāli apstiprināts šā gada jūlijā.
Ar šo sasniegumu Tomass pārspēja 306 gadus senu rekordu, kas kopš 1717. gada piederēja skotu matemātiķim Kolinam Maklorinam. Viņš par matemātikas profesoru kļuva 19 gadu vecumā Aberdīnas Universitātē.
Tagad 21 gadu vecais Tomass pārspējis arī līdzšinējo jaunākās profesores rekordu. Līdz šim tas piederēja Alijai Sabūrai, kura 2008. gadā sāka strādāt par profesori
Dienvidkorejas Konkuk Universitātē 18 gadu un 362 dienu vecumā. Tomass bija par 16 dienām jaunāks.
Neraugoties uz to, ka daļa studentu ir viņa vienaudži vai pat vecāki, jaunais profesors saka, ka vecumam auditorijā nav nozīmes.
"Kad visi atrodas klasē, viņus vieno viens mērķis – mācīties. Vecums tur neko daudz nemaina. Es vienkārši cenšos pēc iespējas labāk paveikt savu darbu un palīdzēt studentiem. Ja cilvēks ir gatavs mācīties, tas ir pats svarīgākais," viņš sacīja Ginesa rekordu pārstāvjiem.
Neitana talants bija pamanāms jau bērnībā. Skolas gatavības pārbaudē viņš ieguva maksimālo rezultātu, bet 14 gadu vecumā kļuva par jaunāko Maiami Deida Koledžas absolventu, iegūstot grādu matemātikā.
Viņš atceras arī kuriozu no savas pirmās koledžas dienas. Pasniedzēja, ieraugot viņu kopā ar mammu, sākotnēji pieņēmusi, ka studēt ieradusies tieši viņa.
"Viņa mammai teica: "Jūsu dēls drīkst nākt klasē, ja vien būs kluss." Mammai nācās paskaidrot, ka students esmu es, nevis viņa," smejas Tomass.
Abi viņa vecāki ir inženieri, un arī pats Neitans izvēlējās šo jomu. Neilgi pēc bakalaura un maģistra grāda iegūšanas elektrotehnikā Floridas Starptautiskajā Universitātē viņš saņēma piedāvājumu kļūt par pasniedzēju.
"Vienmēr domāju, ka kādreiz gribētu atgriezties un mācīt. Tikai nebiju iedomājies, ka tas notiks tik ātri," viņš atzīst.
Jaunais profesors saka, ka vislielāko gandarījumu viņam sagādā brīdis, kad studenti beidzot izprot iepriekš sarežģītu tematu
"Tā sajūta, kad redzi, ka cilvēkam pēkšņi viss kļūst skaidrs, ir pats labākais, kas šajā darbā var būt."