Armands Simsons iesūdzēts tiesā. Kas noticis?
29. jūlijā notika tiesas sēde, kurā atbildētāja statusā nonācis pasākumu vadītājs Armands Simsons. Par ko tad viņš iesūdzēts?
Pirms gada pasākumu nozarē plašu rezonansi izraisīja pasākumu vadītāja Armanda Simsona publiskais paziņojums, kurā viņš brīdināja par sadarbību ar aģentūru "PromoStart" un tās vadītāju Antru Silu. Tagad kļuvis zināms, ka pēc šiem izteikumiem Sila vērsusies tiesā, lūdzot atsaukt viņas godu un cieņu aizskarošo informāciju, kā arī vēlas saņemt atvainošanos.
Sila žurnālam "Kas Jauns" uzsver, ka viņas mērķis nav publiska cīņa ar Simsonu, bet gan vēlme saņemt atvainošanos par, viņasprāt, nepatiesi pausto informāciju. “Vienīgais, ko no Armanda vēlējos, bija atvainošanās. Es mēģināju ar viņu runāt privāti, mēģināju arī caur draugiem sazināties, bet atbildes nebija,” stāsta Sila. Viņa atklāj, ka sākotnēji Simsons esot piekritis atvainoties, taču vēlāk kontakts pārtrūcis.
29. jūlijā notika tiesas sēde, un pēc tās Antra Sila apstiprināja, ka tā ir noslēgusies. Lēmums esot gaidāms aptuveni pēc divām nedēļām. Plašākus komentārus par tiesas procesu viņa šobrīd nevēlas sniegt. Arī Armands Simsons uz jautājumiem par tiesvedību atbildi žurnālam izvēlējies nesniegt.
Vienlaikus Antra Sila uzsver, ka viņai nav nekādu personīgu pretenziju pret Armandu Simsonu kā pasākumu vadītāju. Viņa atzīst, ka Simsons ir enerģisks, profesionāls un ļoti labs sava amata meistars, tāpēc konflikts neesot saistīts ar viņa darbu vai personību. Sila norāda, ka viņas iebildumi attiecas tikai uz konkrētajā situācijā publiski pausto informāciju, kuru viņa uzskata par nepamatotu un viņas reputāciju aizskarošu.
Kāpēc tiesa ievilkās, un kāpēc citā tiesā uz apsūdzēto sola nonākusi viņsaulē aizgājušā miljonāra Valērija Maligina jaunākā meita, lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!