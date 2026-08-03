Karalis Čārlzs gatavs uzņemt Hariju Bekingemas pilī; princis Viljams varētu iebilst
Princis Harijs septembrī varētu atgriezties Lielbritānijā, bet viņa tēvs karalis Čārlzs III, cenšoties atjaunot abu attiecības, esot gatavs piedāvāt dēlam apmesties Bekingemas pilī. Karaliskās ģimenes apskatnieki gan brīdina, ka šāds solis varētu izraisīt jaunu spriedzi attiecībās ar princi Viljamu.
Saskaņā ar izdevuma “The Sun” ziņoto Saseksas hercogs Lielbritānijā ieradīsies saistībā ar ikgadējo labdarības organizācijas “WellChild” balvu pasniegšanas ceremoniju, kuru viņš tradicionāli apmeklē. Vizītes laikā viņam varētu tikt piedāvāta istaba Bekingemas pilī.
Britu raidorganizācija un karaliskās ģimenes apskatniece Helēna Čārda šo iespējamo uzaicinājumu raksturojusi kā karaļa mēģinājumu pakāpeniski atjaunot attiecības ar jaunāko dēlu. Vienlaikus viņa apgalvo, ka daļa pils darbinieku pret Harija uzturēšanos karaļnama centrālajā rezidencē iebilstot.
Pēc Čārdas teiktā, karaļnama darbinieki joprojām izjūtot aizvainojumu par Harija un viņa sievas Meganas publiskajiem izteikumiem, intervijām un pārmetumiem monarhijai pēc pāra atteikšanās no karalisko pienākumu pildīšanas.
Arī princis Viljams, pēc karaļnama apskatnieku domām, varētu neatbalstīt tēva ieceri. Tiek ziņots, ka brāļu attiecības joprojām ir ļoti vēsas un viņi nav pilnvērtīgi sazinājušies kopš karalienes Elizabetes II nāves 2022. gadā.
Savukārt karaliskās ģimenes eksperts Ričards Ficviljamss uzsvēris, ka Viljama un viņa sievas Ketrīnas nostājai ir būtiska nozīme, jo tieši viņi pārstāv monarhijas nākotni. Viņaprāt, karaļa centieni tuvināties Harijam varētu kļūt par jauna konflikta iemeslu ģimenē.
Ziņas par iespējamo septembra vizīti izskanējušas pēc Harija un Meganas ierašanās Lielbritānijā jūlijā. Toreiz pāris privāti tikās ar karali Čārlzu viņa lauku īpašumā Haigrovā. Tā esot bijusi pirmā reize kopš 2022. gada, kad karalis klātienē saticis mazbērnus princi Ārčiju un princesi Lilibetu.
Vizīti gan aizēnoja neskaidrības par Harijam pieejamo apsardzi un uzturēšanās vietu. Harija pārstāvji apgalvoja, ka piedāvājums palikt Bekingemas pilī ticis atsaukts pēc tā pieņemšanas, savukārt pils avoti norādīja, ka princis neesot atbildējis noteiktajā termiņā.
Harijs un Megana 2020. gadā atteicās no vadošo karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem un pārcēlās uz Kaliforniju. Kopš tā laika viņiem vairs nav automātiski nodrošināta Lielbritānijas nodokļu maksātāju finansēta policijas apsardze.
Bekingemas pils un Harija un Meganas birojs “Archewell” ziņas par iespējamo septembra apmešanos pilī pagaidām nav komentējuši.