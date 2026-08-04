Teilores Sviftas kāzu kleita varētu kļūt par īpašu eksponātu Ņujorkā
Teilore Svifta un Treviss Kelsijs vēl aizvien slēpj savu kāzu aizkulises, taču ilgi tas vairs neturpināšoties. Par to izteikušies pārim pietuvināti cilvēki.
Klīst runas, ka Teilore Svifta risinot sarunas ar Medisonskvērgārdena arēnas vadību par īpašu pasākumu, kurā varētu tikt atklāta viņas nesen notikušo kāzu piemiņas ekspozīcija.
36 gadus vecā popmūzikas superzvaigzne vēl nav parādījusi fotogrāfijas ar savu kāzu kleitu, taču tiek vēstīts, ka viņa plānojot vērienīgu atklāšanu sadarbībā ar slaveno norises vietu, kur notika kāzu svinības.
Iespējams, Teilores Sviftas kāzu kleita varētu kļūt par pastāvīgu ekspozīcijas daļu, ņemot vērā notikuma nozīmi popkultūrā.
Teilore Svifta un viņas mīļotais vīrietis Treviss Kelsijs
Lai gan jau iepriekš izskanēja runas par īpašu ekspozīciju, kas veltīta Teilores kāzām, tagad parādījušās jaunas ziņas, ka tajā varētu izstādīt arī dziedātājas kāzu kleitu, kas kļūtu par galveno eksponātu.
Daļa Teilores fanu šīs ziņas uzskata par ticamām, taču citi nespēj noticēt, ka dziedātāja patiešām ļautu savu kāzu kleitu iekļaut šādā ekspozīcijā. Kāda fane platformā “X” rakstīja: “Vai viņi to pērk no Teilores, aizņemas no viņas, vai arī tā ir dāvana un kleita pieder viņiem? Tik daudz jautājumu.” Cita piebilda: “Kleita nepieder Mediskoskvērgārdenam, lai viņi varētu to tā vienkārši izstādīt. Tā ir Teilores Sviftas īpašums, un viņa to nekad neļautu tur izlikt,” bet vēl kāda komentēja: “Teilore tā nekad nedarītu.”
Savukārt kāda cita fane rakstīja: “Ja izrādīsies taisnība, tas patiešām parādīs, cik vēsturisks bijis šis notikums.”