Samanta Tīna.
Slavenības
Šodien 20:28
Samanta Tīna kļuvusi par māmiņu
Dziedātāja Samanta Tīna sociālajos tīklos atklājusi priecīgu jaunumu – pirms aptuveni mēneša viņa kļuvusi par meitiņas mammu.
Māksliniece publiskojusi pirmo ieskatu jaunajā dzīves posmā, daloties ar emocionālu vēstījumu par mātes lomu.
“Jau veselu mēnesi es mācos būt par vēl labāku sevis versiju un vislabāko piemēru VIŅAI! Pateicībā,” raksta Samanta, ierakstu papildinot ar lotosa zieda, lūgšanā saliktu plaukstu un zvaigžņu emocijzīmēm.
Plašāku informāciju par meitiņu, tostarp viņas vārdu un precīzu dzimšanas datumu, dziedātāja pagaidām nav atklājusi.
Kā zināms, 2025. gada nogalē pēc divu gadu kopdzīves oficiāli tika šķirta dziedātājas Samantas Tīnas un uzņēmēja Artūra Brunava laulība. Izrādās, tobrīd Samanta nav zinājusi, ka ir stāvoklī.