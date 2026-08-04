Skaistākā meitenīte pasaulē sarīko otru kāzu ceremoniju pasakainā pilī Francijā
Savulaik par skaistāko meitenīti pasaulē nodēvētā modele Tailena Blondo ar savu mīļoto - dīdžeju Benu Atālu - sarīkojusi otro kāzu ceremoniju pilī Francijas dienvidos. Krāšņajās svinībās līgava mirdzēja elegantā “Miu Miu” kleitā, kad vēlreiz solīja mūžīgu uzticību savam izredzētajam.
Modele, kuru žurnāls “Vogue Enfants” savulaik nodēvēja par pasaulē skaistāko meiteni, laulību zvērestu deva, tērpusies augumam piegulošā nāriņas stila mežģīņu kleitā, kas līgavai izmaksājusi 64 miljonus ASV dolāru. Otro reizi jāvārdu Tailena devusi izsmalcinātās svinībās Ditera pilī (Chateau Diter) Francijas dienvidos.
25 gadus vecā Tailena vietnē “Instagram” dalījās ar kāzu fotogrāfijām, kur redzama kopā ar mīļoto – 29 gadus veco Benu Atālu.
Vieta, kas pieder britu miljonāram Patrikam Diteram, ir Toskānas stilā veidots 6,9 hektārus plašs īpašums Grasā. Teritorijā ir 18 apartamenti, divi helikopteru laukumi, sālsūdens baseini, rūpīgi kopti itāļu dārzi, viduslaiku klosteris un vīna degustācijas pagrabs. Kāzu svinību īrei šeit prasa no 20 tūkstošiem eiro, taču ar dekorācijām un papildu ērtībām kopējās izmaksas, visticamāk, sasniedz daudz lielāku summu.
Tailena pie fotogrāfijām rakstīja: “Manu sapņu kāzu kleita. Pēc pasūtījuma izgatavota pie “Miu Miu”. Vieta, kur sākas mūžība.”
“Mūsu vīzija bija vienkārša – maiga, mūsdienīga un laikmetīga. Kāzu plānotāji “Evelyne Layani Organisation” visu īstenoja vēl skaistāk, nekā mēs jebkad varējām iedomāties. “Pradas” kungs un “Miu Miu” kundze. Uz mūžu.”
Fotogrāfijās redzams, ka Tailena svinību gaitā nomainīja grezno mežģīņu kleitu pret zīda kleitu ar apmetnim līdzīgām piedurknēm, kad kopā ar kāzu viesiem turpināja svinības līdz pat naktij.
Jūnijā modele jau oficiāli salaulājās ar Benu Atālu. Todien viņa bija tērpusies pēc pasūtījuma darinātā augstās modes kleitā, ko radījusi dizainere Eva Bouskila. Pirmā kāzu ceremonija notika Parīzē un līgavai rokās bija baltu kallu pušķis.
Tailenas Blondo kāzas ar Benu Atālu
Pāris, kurš attiecības sāka 2020. gadā, apprecējās trīs mēnešus pēc tam, kad oficiāli paziņoja par saderināšanos. Tailena pastāstīja, ka bildinājums izteikts romantiska ceļojuma laikā Grieķijā. Paziņojot par šo notikumu sociālajos tīklos, viņa dalījās ar fotogrāfijām no gleznainās piekrastes vietas, kuru Bens bija izvēlējies, lai lūgtu viņas roku.
Tailena ar Benu sāka tikties 2020. gadā – nedaudz vairāk nekā gadu pēc tam, kad bija pārtraukusi iepriekšējās attiecības ar franču dīdžeju Milanu Meritu.