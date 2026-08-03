Modele un uzņēmēja Diāna Kubasova četras dienas svin vecmeitu ballīti saulainajā Mikonā
Latviešu uzņēmēja, investore un skaistumkonkursu dalībniece Diāna Kubasova Grieķijā aizvada greznu četru dienu vecmeitu ballīti.
Diāna Kubasova sociālajos tīklos dalījusies ar ieskatu četras dienas ilgajā vecmeitu ballītē greznā Mikonas villā, kur draudzenes baudīja īpaši sarūpētus ēdienus, personalizētas dāvanas, pidžamu un kovbojmeiteņu ballīti, kā arī dejas vietējā restorānā.
No publiskotajiem kadriem redzams, ka svinību programma ietvēra arī izbraucienu ar jahtu, kur valdīja koši sarkanbalta tematika – galdu rotāja čili pipari, vēdekļi un sirds formas saulesbrilles, bet līgava pozēja baltā “BRIDE” tērpā ar sarkaniem akcentiem.
Īpaši pasākumam bija sagatavoti arī personalizēti dekori ar rotaļīgu saukli “Diana is the cherry on top”, savukārt vakarā Kubasova iejutās kovbojmeitenes tēlā, izvēloties baltu tērpu un greznu cepuri.
Kubasova atklāja, ka kāzas gaidāmas jau pēc trim nedēļām, taču līgavaiņa identitāti joprojām neatklāj.