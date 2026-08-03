Prinča Harija apsardzei Kanāda tērējusi ievērojami vairāk nekā pasaules līderu drošībai
Atklātībā nonākuši skaitļi, kas apliecina, ka britu princis Harijs piecu gadu laikā kļuvis par dārgāko viesi Kanādā, kuram apsardze nodrošināta no valsts nodokļu maksātāju naudas. Tā izmaksājusi vairāk nekā jebkuram citam augsta ranga Kanādas viesim.
Viena gada laikā, kad princis vēl tikai veidoja attiecības ar Meganu Mārklu, apsardzei iztērēti 365 tūkstoši Kanādas dolāru.
Jaunākie Kanādas Karaliskās jātnieku policijas dati liecina, ka laika posmā no 2015. gada aprīļa līdz 2020. gada martam Saseksas hercoga un hercogienes aizsardzībai no sabiedrības līdzekļiem iztērēti 539 tūkstoši Kanādas dolāru.
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Iespējams, Kanādas nodokļu maksātāji seguši arī 10 586 dolāru lielus izdevumus par Meganas apsardzi viņas privātā trīs dienu ceļojuma laikā Toronto 2018. gadā, kad hercogiene tur tikās ar savu bijušo labāko draudzeni Džesiku Malroniju.
Kanādas valsts raidorganizācija CBC pēc sešus gadus ilgas cīņas par piekļuvi informācijai ieguvusi datus, kas atklāj patiesās izmaksas par ārvalstu un augstu amatpersonu drošību viņu vizīšu laikā Kanādā.
539 tūkstoši Kanādas dolāru, kas iztērēti Harija apsardzei, piecu gadu laikā ir lielākie izdevumi, kādi Kanādā atvēlēti VIP viesa drošības nodrošināšanai. Šī summa pārsniedz pat apsardzes izmaksas par ASV prezidentiem Baraku Obamu, Bilu Klintonu, Donaldu Trampu un viņu ģimenēm.
Harija apsardzei iztērēti vairāk nekā 10% no kopējās 5 miljonu dolāru summas, kas piecu gadu laikā atvēlēta aptuveni 100 karaļnama pārstāvju, politiķu, diplomātu un viņu ģimeņu drošībai Kanādas apmeklējuma laikā.
Lielākās izmaksas bija 2017.–2018. gadā. Šajā laika periodā tās sastādīja 364 859 Kanādas dolārus. Tas bija gads, kad Harijs bildināja Meganu, kura tobrīd Toronto filmējās seriāla “Suits” pēdējā sezonā. 2016.–2017. gadā, kad viņi slepeni no sabiedrības uzsāka romantiskās attiecības, Kanādas nodokļu maksātājiem Harija apsardze izmaksāja 106 tūkstošus dolāru.
Harija, kurš tolaik vēl bija aktīvs britu karaļnama pārstāvis, apsardzes izmaksas ievērojami pārsniedza viņa tēva, toreizējā prinča Čārlza, aizsardzībai tērēto summu. Čārlza un Kamillas vizīte Ontario un Kvebekā 2017. gadā izmaksāja 178 584 dolārus.
Harijs vienmēr ir izrādījis īpašu pieķeršanos Kanādai un tur piedalījies daudzos “Invictus Games” spēļu un militārajos pasākumos. Kopš 2016. gada viņš vairākas reizes slepeni devās uz Toronto, kur pēc iepazīšanās aklajā randiņā uzsāka attiecības ar aktrisi Meganu Mārklu.
Megana Mārkla seriāla “Suits” uzņemšanas laikā
Viņš vairākkārt uzturējās Meganas mājās Toronto. “Gandrīz piecus, sešus mēnešus mēs varējām baudīt privātumu, un tas bija brīnišķīgi,” toreiz sacīja Megana.
Saseksas hercogu pāra apsardzei Kanādā tērētā summa pēc kāzām strauji saruka – 2018.–2019. gadā tā bija tikai 866 dolāri, bet 2019.–2020. gadā – 904 dolāri. Šajā laikā Harijs un Megana lielākoties uzturējās Lielbritānijā. Vēlāk, viņiem atgriežoties Kanādā, izdevumi atkal pieauga līdz 56 405 dolāriem.
Pēc atkāpšanās no britu karaļnama pienākumu pildīšanas 2020. gada janvārī Harijs un Megana īslaicīgi apmetās Vankūverā un pēc tam pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Kalifornijā, ASV. Šo ceļojumu Harijs vēlāk nosauca par savu “brīvības lidojumu”.
Princis Harijs un Megana Mārkla roku rokā
Savās atskaitēs Kanādas policija norāda, ka lielākā daļa no 539 tūkstošu dolāru izmaksām piecu gadu laikā bija saistīta tieši ar princi Hariju. Jaunākie dokumenti atklāj arī atsevišķu ierakstu par Meganas Mārklas apsardzes izmaksām 2018.–2019. gadā – tās kopumā sasniedza 10 586 dolārus.
Daudzas no šīm vizītēm bija saistītas ar publiskām uzstāšanās reizēm, grāmatu prezentāciju tūrēm un pat slēpošanas brīvdienām.
Kanādas drošības eksperts Fils Gurskis CBC sacīja, ka VIP viesiem, kuri ierodas valstī komerciālu pasākumu dēļ, būtu pašiem jāsedz daļa no apsardzes izmaksām. Viņš sacīja: “Vai tiešām mums būtu jāmaksā par to, ka viņi ierodas šeit un pelna naudu no kanādiešiem?”
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Baraka un Mišelas Obamu apsardze savulaik izmaksāja 295 411 dolārus, savukārt Bila un Hilarijas Klintonu aizsardzībai tika iztērēti 143 927 dolāri. Atskaitēs minēts arī ieraksts “Prezidents Tramps un ģimene” – viņu apsardzei 2016.–2017. gadā izlietoti 51 558 dolāri, 2017.–2018. gadā – 13 078 dolāri, bet 2018.–2019. gadā – 1769 dolāri.
ASV vēstnieku Kanādā – Brūsa Heimana un Kellijas Kraftas – aizsardzība piecu gadu laikā iztērēti 487 654 dolāri. Savukārt bijušo ASV viceprezidentu, tostarp Džo Baidena (2009-2017) un Maika Pensa, apsardzei izlietoti 446 333 dolāri.
Finanšu dokumenti pirmo reizi tika pieprasīti 2020. gada janvārī, taču tie publiskoti tikai tagad, kad šajā lietā iesaistījās Kanādas informācijas pieejamības komisāre Kerolaina Meinarda.