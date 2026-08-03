Festivāls "Baleta zvaigznes Jūrmalā" 2026. gada augustā
2026. gada 2. augustā Dzintaru koncertzālē norisinājās XXVI starptautiskais baleta festivāls "Baleta zvaigznes Jūrmalā".
FOTO: ļaudis Jūrmalā pulcējas lūkot pašmāju un pasaules baleta zvaigznes
Svētdien, 2. augustā, Dzintaru koncertzālē norisinājās XXVI starptautiskais baleta festivāls "Baleta zvaigznes Jūrmalā".
Festivāla programma, ko rūpīgi veidojis tā mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis, skatītājiem sniedza neaizmirstamu māksliniecisku pieredzi, apvienojot laikmetīgā un klasiskā baleta vērtības. Līdzās Diānas un Akteona pas de deux no baleta “Esmeralda” un fragmentiem no baletiem “Korsārs”, “Žizele” un ukraiņu klasiskā baleta “Meža dziesma” koncerta programmā ietverti arī laikmetīgie darbi – horeogrāfijas no Džona Kranko baleta “Romeo un Džuljeta”, Džona Neimeiera baleta “Kamēliju dāma”, Andoņa Foniadaka un Marko Gekes horeogrāfijas, Edvīna Revazova pas de deux “Pavasaris”, Džozefa Kudras un Oras Sādi kopdarbs, Elzas Leimanes baleta “Vārna” fragments un Milanas Komarovas duets “Venoms”.
Šogad festivāla īpašie viesi bija Štutgartes baleta vadošie solisti Elīza Badenesa un Henriks Eriksons. Elīzu Badenesu žurnāls “Dance Europe” 2023. gadā atzina par gada baletdejotāju. Spānijā dzimusī māksliniece kopš 2009. gada dejo Štutgartes baletā. Viņas repertuārā ir daudzas vadošās lomas klasiskajos baletos, kā arī Džeroma Robinsa, Džordža Balančina, Keneta Makmilana, Hansa van Mānena, Jirži Kiliana, Viljama Forsaita, Jormas Elo un Edvarda Kluga baletos. Īpaši šai māksliniecei lomas radījuši horeogrāfi Sidī Larbī Šerkavī, Veins Makgregors, Mauro Bigonceti, Kristians Špuks, Marko Geke un Demiss Volpi. Elīza Badenesa ir vairāku starptautisku konkursu laureāte. Festivālā Jūrmalā mākslinieces partneris bija Štutgartes baleta vadošais solists Henriks Eriksons. Pēc Džona Kranko skolas absolvēšanas mākslinieks pievienojies Štutgartes baletam 2019. gadā. Viņi dejoja fragmentu no Džona Kranko baleta “Romeo un Džuljeta”, kā arī horeogrāfiju, ko īpaši Elīzai Badenesai radījis Marko Geke.
Starptautiskais baleta festivāls “Baleta zvaigznes Jūrmalā” ir ilggadējs un nozīmīgs notikums Latvijas kultūras dzīvē, kas bagātina valsts kultūras piedāvājumu un stiprina profesionālās dejas mākslas prestižu. Festivāls sniedz unikālu iespēju redzēt pasaulē atzītas baleta zvaigznes, baudīt klasiskā baleta pērles, kā arī sekot jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā, godinot baleta mākslas radošo izcilību un veicinot dialogu starp klasisko un laikmetīgo mākslu.