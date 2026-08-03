Trakā pasaule
Šodien 11:51
VIDEO: Kāds viltnieks! Suns izliekas paralizēts, lai tiktu pie kāruma
Suns ir gatavs uz visu, lai saņemtu kādu kārumu vai cilvēka uzmanību. Kāds amizants video pierāda — arī četrkājainie draugi reizēm mēdz izmantot ļoti viltīgus paņēmienus.
Sākumā šķiet, ka video redzamajam sunim patiešām ir nopietnas veselības problēmas — dzīvnieks velk pakaļkājas pa zemi un izskatās, ka nespēj normāli pārvietoties.
Daudziem skatītājiem, iespējams, rodas vēlme palīdzēt nelaimīgajam sunim vai iedot viņam kādu kārumu.
Tomēr brīdī, kad suns saprot, ka viņa "paralīzes izlikšanās" nenes cerēto rezultātu, atklājas patiesība.
Četrkājainais aktieris pēkšņi aizmirst par savu "traumu" un sāk uzvesties pavisam normāli.
Izrādās — suns vienkārši bija atradis radošu veidu, kā piesaistīt uzmanību un, iespējams, tikt pie kāda garduma.
Video kārtējo reizi apliecina, ka suņu izdoma un vēlme iepriecināt sevi dažkārt var būt pārsteidzoši liela.