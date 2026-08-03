Sievietes satrauktas: vai "Telegram" dibinātāja Durova donora sperma arī skaitīsies "teroristiska"?
Kremļa lēmums mediju platformas “Telegram” radītāju Pāvelu Durovu pasludināt par “teroristu” un “ekstrēmistu” izraisīja daudzu Krievijas sieviešu satraukumu: vai nākotnē mazo “durovu” radīšana, cerot uz milzu mantojuma daļu, neskaitīsies valsts noziegums?
Ceļš no superveiksmīga uzņēmēja līdz "teroristam" dzimtenē
41 gadu vecais Pāvels Durovs ir pazīstams ar sociālo tīklu vietnes “VKontakte” (2006. gadā) un lietotnes “Telegram” (2013. gadā kopā ar vecāko brāli Nikolaju Durovu) izveidošanu. 2014. gada 16. aprīlī Durovs paziņoja, ka iepriekšējā gada decembrī Krievijas Federālais drošības dienests bija pieprasījis nodot Ukrainas tautas protesta “Eiromaidana” organizatoru personisko informāciju, kā arī bloķēt toreizējā Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija “VKontakte” kontu, bet viņš atteicās to darīt. Pēc dažām dienām Durovu atlaida no “VKontakte” vadītāja amata, bet viņš paziņoja, ka to jau pārņēmušas Kremļa diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātas personas. Pēc tam Durovs pameta Krieviju un paziņoja, ka neplāno tur atgriezties.
Pēc emigrēšanas viņš ieguva Sentkitsas un Nevisas pilsonību un pievērsās “Telegram” pilnveidošanai. Kopš 2017. gada viņš dzīvo Dubaijā, kur atrodas “Telegram” galvenais birojs. 2021. gadā viņš ieguva Apvienoto Arābu Emirātu un Francijas pilsonību.
Pēc Putina atgriešanās Kremlī 2018. gadā Krievija mēģināja bloķēt “Telegram” pēc uzņēmuma atteikšanās sadarboties ar drošības dienestiem, kaut gan — ak, ironija! — tās iestādes, piemēram, Sergeja Lavrova vadītā Ārlietu ministrija, tur turpināja lietot oficiālos kanālus. Tā arī nespējot nodrošināt “Telegram” bloķēšanu, pēc diviem gadiem Krievija no šī lēmuma atteicās, paziņojot, ka “Telegram” vadība piekrita savā platformā apkarot “terorismu un ekstrēmismu”. Pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā un cerētās uzvaras zibenskarā izčākstēšanas pret sociālajiem tīkliem atsākās ar vēl lielāku sparu. Tā kā daudzas Ukrainas varas iestādes un Kremļa režīma pretinieki aktīvi izmanto “Telegram”, tostarp vēstot par triecieniem pa agresorvalsts objektiem, okupantu neveiksmēm frontē un pastrādātajiem kara noziegumiem, šo platformu apklusināt vajadzēja par katru cenu, par spīti tam, ka saziņai frontē un piefrontes rajonos to ne mazāk aktīvi izmanto paši okupanti un to atbalstītāji “Z blogeri”, propagandisti un, protams, valsts iestādes. 2026. gada februārī Krievijā pret Durovu ierosināja krimināllietu par “teroristiskas darbības atbalstīšanu”, 29. jūlijā viņu izsludināja starptautiskajā meklēšanā, bet jau nākamajā dienā iekļāva “teroristu un ekstrēmistu” sarakstā. Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) paziņojis, ka “Telegram” administrācija nav dzēsusi publicēto aizliegto informāciju un ar tās palīdzību Ukrainas specdienesti “iesaista Krievijas pilsoņus diversiju un teroristiskās darbībās”.
Kādēļ Durova biomateriāli sacēluši ažiotāžu Krievijā?
Savulaik Durovs atzinis, ka kļuvis par spermas donoru 12 pasaules valstīs un viņam ir vairāk nekā 100 bērnu — seši no tiem dzimuši dabiskā ceļā, bet pārējie — “tapuši mēģenē”. Dāmu interesi varēja stimulēt arī viņa apņemšanās nākotnē nodrošināt visus savus pēcnācējus.
Kāda Maskavas klīnika kļuvusi plaši pazīstama ar to, ka savām klientēm piedāvā Durova spermu mākslīgai apaugļošanai, ja ievēroti vairāki nosacījumi: jābūt medicīniskām indikācijām mākslīgās apaugļošanas veikšanai, sieviete nedrīkst būt vecāka par 37 gadiem, kā arī jābūt apmierinošam veselības stāvoklim. Kā apgalvo izdevums “Argumenti i fakti”, procedūras izmaksas sedz pats Durovs.
Kļūt par multimiljardiera atvases mammu ir iespējams joprojām, taču nu sludinājums izskatās visnotaļ savdabīgs: “Mūsu klīnikā varat pilnīgi bez maksas veikt ārpusķermeņa apaugļošanu (IVF), izmantojot donora spermu no Pāvela Durova* — viena no vispazīstamākajiem un veiksmīgākajiem mūsdienu uzņēmējiem. Vietu skaits ierobežots. * Iekļauts Rosfinmonitoringa teroristu un ekstrēmistu sarakstā”.
Par spīti Durova “terorista” statusam, pakalpojums joprojām tiek sniegts, tomēr par nākotni klīnika nesteidzas spriest. “Šobrīd mums izmaiņu nav... Saistībā ar pēdējiem notikumiem mēs nevaram komentēt šo jautājumu — vai būs izmaiņas vai nebūs,” klīnikas darbinieku teikto citē izdevums “Fontanka”.
Dzemdēt Durova bērnu – dzemdēt mazu “teroristu”?
Krievijas goda advokāts Aleksandrs Počujevs izdevumam “Argumenti i fakti” norādījis, ka bērni automātiski nekļūst par teroristiem, un tas attiecas gan dabīgā, gan mākslīgā veidā tapušajiem. “Krievijas likumdošanā noteikts, ka dēls neatbild par tēvu. Tāpat arī māte neatbild par dēlu. Vecāki ir atbildīgi tikai par nepilngadīgiem bērniem,” viņš uzsvēra.
Tas gan nenozīmē, ka bērni par “ekstrēmistiem un teroristiem” nevarētu kļūt nākotnē. Piemēram, problēmas miljardiera pēcnācējiem varētu rasties, ja viņi kaut kādā veidā nolemtu finansiāli atbalstīt savu tēvu, viņš piebilda.
Cik bērnu ir Durovam?
“Telegram” dibinātājs allaž savu privāto dzīvi turējis noslēpumā, līdz 2025. gada 18. jūnijā intervijā franču izdevumam “Le Point” atzina, ka ir “tēvs-rekordists”, norādot, ka viņam ir vismaz 106 bērni. Seši radīti dabiski ar trim dažādām sievietēm, ar kurām viņš bijis attiecībās, bet pārējie pasaulē nākuši mākslīgas apaugļošanas rezultātā, izmantojot viņa donora spermu.
“Forbes” vēsta, ka Durovam ir divi bērni ar bijušo sievu Darju Bondarenko — 2009. gadā dzimusī Alīna un 2010. gadā dzimušais Mihails. Savukārt 2024. gadā “Forbes” redakcijā vērsās Šveicē dzīvojošā Irina Bolgara, kura apgalvoja, ka Durovs ir arī 2013. gadā dzimušās Lejas, 2016. gadā dzimušā Daniela un 2017. gadā dzimušā Dāvida tēvs. Medijos vēsta, ka sesto bērnu viņam dzemdējusi ungāru modele Diāna Bako, kuru viņš pametis citas dēļ, savukārt jaunā draudzene Jūlija Vavilova esot zaudējusi bērnu spēcīgā stresa dēļ, kad Durovu 2024. gadā aizturēja Francijā.
Uz kādu bagātību var cerēt mantinieki?
“Argumenti i fakti” apgalvo, ka Durovs savulaik žurnālistiem atzinis, ka ir sastādījis testamentu un vienīgais nosacījums — mantinieki visu īpašumu viņi saņems pēc 30 gadiem, kad būs “nostājušies uz kājām”.
2026. gada 3. augustā izdevums “Forbes” viņu norādīja kā pasaules 599. bagātāko cilvēku ar 6,6 miljardu ASV dolāru īpašumu. Pat ja dalīt nāktos “tikai” 106 daļās, katram pienāktos prāvs kumoss — vairāk nekā 62 miljoni dolāru.
Tomēr nav nekādas garantijas, ka mantinieki pēc 30 gadiem saņems tādu bagātību, tā kā multimiljonāru mantība gadu gaitā mēdz svārstīties ļoti būtiski. Piemēram, tikai pirms gada Durova bagātība bija gandrīz trīs reizes lielāka — 17 miljardi dolāru.
Pat ja bagātība tomēr nebūs izplēnējusi, māmuļa Krievija grasās noplēst savu kumosu. “Ja līdz tam laikam kaut kāds mantojums atradīsies Krievijas Federācijā, mantiniekiem klāsies grūti, jo šis īpašums var tikt arestēts un piedzīts par labu valstij,” REN TV paziņoja advokāts Sergejs Žorins.