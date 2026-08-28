Viņš vairs necenšas visiem izpatikt. Ko tagad dara Uģis Kuģis?
Attiecību konsultants un garīgais mentors Uģis Kuģis plašāku atpazīstamību ieguva, piedaloties realitātes šovā "Ģimene burkā", kur vairāku sezonu garumā skatītāji sekoja līdzi viņa ģimenes ikdienai. Janvārī ģimene no šova aizgāja, tāpēc žurnāls "Kas Jauns" skaidrojis – ko tad viņi dara tagad?
Kopā ar sievu Lindu Livzenieci viņš šovā atklāti stāstīja par savu dzīvesveidu, krišnaisma tradīcijām, bērnu audzināšanu un attiecību filozofiju.
Uģim un Lindai ir divi dēli – vecākais Tamals Krišna, bet jaunākais Atuls Krišna. Abi bērni tiek audzināti saskaņā ar ģimenes garīgajām vērtībām, un no šā gada rudens vecākais dēls uzsāks mācīties mājmācībā – tas ir viens no jaunajiem izaicinājumiem, kam ģimene gatavojas. Uģis joprojām aktīvi lasa lekcijas, konsultē pārus un vada Rīgas Krišnas apziņas centru, rūpējoties gan par tā ikdienas darbu, gan dažādu pasākumu organizēšanu.
Kā šobrīd rit jūsu ģimenes ikdiena?
Pēdējā laikā mūsu dzīvē notikušas vairākas pārmaiņas. Visvairāk uzmanības šobrīd veltām vecākajam dēlam, kurš rudenī sāks mācīties mājmācībā. Tā mums būs pilnīgi jauna pieredze, tāpēc visa ģimene tai gatavojas. Viņš arī sācis trenēties džiu-džitsu, un tas nozīmē jaunu ikdienas ritmu – treniņi, braukāšana, ekipējums. Arī jaunākais bērns kļūst arvien patstāvīgāks, līdz ar to mainās visa ģimenes dinamika.
Iepriekš esat stāstījis, ka bērni ir “okupējuši” jūsu istabu. Kā tagad dzīvojat?
Bērni ir pārņēmuši manu istabu, un sievai tagad jāmācās dzīvot savā istabā vienai, bez viņiem. Tas ir interesants process. Mēs esam kopā jau daudzus gadus, un tagad pirmo reizi mācāmies būt arī nedaudz atsevišķi. Patiesībā tas nācis par labu, jo sievai ir vairāk laika sev, viņa lasa grāmatas, skatās filmas, pavada laiku ar draudzenēm, regulāri apmeklē treniņus. Man ir prieks redzēt, ka viņa arvien vairāk domā arī par sevi, ne tikai bērniem.
Vai līdz ar to jums paliek vairāk laika kopā?
Jā. Tagad, kad bērni vakarā jau salīdzinoši agri dodas gulēt un ikdienas ritms ir mainījies, mēs atkal mācāmies gulēt kopā vienā gultā. Tas mums ir jauns un patīkams posms pēc daudziem gadiem, kad bērnu dēļ gulējām citādi. Vakaros beidzot varam vienkārši būt kopā – aprunāties, pasēdēt klusumā vai vienkārši paskatīties viens uz otru un pasmaidīt. Man šķiet, ka šis ir ļoti skaists dzīves posms.
Jūs esat minējis, ka apsverat pārcelšanos uz laukiem. Vai šī doma joprojām aktuāla?
Par to domājam. Mums ir doma kādu laiku padzīvot laukos un paskatīties, kā tas mums patīk. Sievai ir arī sapnis kādu laiku padzīvot Indijā. Es uz to skatos nedaudz skeptiskāk, bet ideja ir interesanta.
Televīzijā jūs pavadījāt vairākus gadus. Kā sākās jūsu ceļš šovā?
Pavisam vienkārši. Mūs uzaicināja piedalīties, un mēs piekritām. Sākumā domājām, ka tas būs uz kādu pusgadu, bet beigās tas izvērtās gandrīz četru gadu garumā un deviņās sezonās. Katru reizi likās – nu šī būs pēdējā sezona, bet projekts turpinājās.
Kāpēc nolēmāt no televīzijas aiziet?
Vienkārši sajutām, ka šis dzīves posms ir noslēdzies. Mums nebija nekādu konfliktu vai aizvainojumu. Gluži pretēji – mēs esam ļoti pateicīgi par visu, ko televīzija mums deva. Tā palīdzēja iedvesmot cilvēkus un arī pašiem ļoti daudz iemācīja.
Kādi bija lielākie pārmetumi laikā, kad bijāt televīzijā?
Lielākā problēma bija tā, ka cilvēki mūs idealizēja. Viņiem šķita, ka mēs esam perfekta ģimene. Bet mēs nekad neesam gribējuši radīt tādu iespaidu. Mēs arī strīdamies. Mums arī ir grūtības. Arī mēs kļūdāmies. Mēs esam parasti cilvēki. Man šķiet, daudzi no visa raidījuma atcerējās tikai to, ka dzīvojām atsevišķās istabās. Bet patiesībā mēs centāmies runāt par daudz dziļākām lietām – par ģimeni, bērnu audzināšanu, attiecībām un dzīves jēgu.
Kā šobrīd paiet jūsu ikdiena?
Diena sākas ar bērniem. Tad seko lekcijas, darbs templī, organizatoriskie pienākumi un dažādi projekti. Vakaros cenšos būt kopā ar ģimeni – spēlējamies, mācāmies, lasām Svētos rakstus. Kad bērni aizmiguši, katrs pievēršamies savām lietām. Sieva lasa grāmatas, es vēl nedaudz pastrādāju pie datora.
Kā jūs pavadāt laiku divatā?
Mums ļoti patīk runāties. Dažreiz stundām ilgi apspriežam filozofiju, dzīvi, pasauli un to, kā varētu cilvēkiem palīdzēt. Citreiz vienkārši aizbraucam uz veikalu, dodamies pastaigā vai klusējot sēžam blakus. Ar gadiem saproti, ka kopā būšana pati par sevi ir vērtība.
Kā iepazināties ar sievu Lindu?
Mēs iepazināmies templī. Es iegāju zālē un ieraudzīju viņu sēžam. Tajā brīdī nodomāju – šī ir mana sieva.
Pēc tam sākām satikties reizi nedēļā, gājām uz randiņiem, un viss notika ļoti ātri. Pēc pusgada bildināju, bet vēl pēc trim mēnešiem apprecējāmies.
Kāpēc izvēlējāties bērnus mācīt mājās?
Mēs gribam pamēģināt. Sievai ir pedagoģiskā izglītība, un viņa pati to vēlējās. Mums šķiet, ka mūsdienu sabiedrība ne vienmēr ir ļoti iecietīga pret bērniem, kuri aug citādā vidē. Mēs nevēlamies nevienu nosodīt, vienkārši gribam bērniem dot iespēju augt vidē, kur viņi jūtas droši. Ja redzēsim, ka mājmācība mums neder, izvēlēsimies citu ceļu.
Jūsu bērni dzīvo bez daudzu vienaudžu ikdienas – supervaroņiem, TikTok un citām populārām lietām. Kā tas izdodas?
Mēs dzīvojam kopienā, kur ir daudz bērnu ar līdzīgām vērtībām. Protams, viņi zina, ka eksistē Spaidermens vai Harijs Poters, taču tas nav viņu ikdienas saturs.
Mēs cenšamies izvēlēties filmas un animācijas filmas ar vērtībām – vecās animācijas, pasakas, dokumentālās filmas par dzīvniekiem. Mēs negribam bērnus izolēt no pasaules, bet vēlamies dot iespēju viņiem pašiem vēlāk izvēlēties savu ceļu.
Pie kādiem jaunumiem šobrīd strādājat?
Mums ir doma veidot ģimeņu pasākumus. Redzam, ka cilvēkiem ļoti pietrūkst stipru ģimeņu un kopības sajūtas. Gribam radīt vidi, kur ģimenes var satikties, augt un runāt par vērtībām. Tāpat drīzumā kopā ar sievu sāksim veidot savu "YouTube" kanālu, kur apspriedīsim dažādas sabiedrībā aktuālas tēmas. Visu saturu veidosim paši!
Kāpēc jums ir tik svarīgi palīdzēt citiem?
Es domāju, ka cilvēks nav radīts tikai sev. Ne vienmēr vajag darīt kaut ko grandiozu. Dažreiz pietiek izcept kūku un aiznest kaimiņam. Vai notīrīt viņa mašīnu no sniega, neko neprasot pretī. Man šķiet, tieši no šādām mazām lietām sākas cilvēcība.
Kāpēc, jūsuprāt, cilvēki bieži netic labestībai?
Jo mēs esam pieraduši domāt, ka viss ir ar kādu slēptu nolūku. Ja kāds pieklauvē pie durvīm, pirmais jautājums ir – ko viņš no manis grib? Man šķiet, ka sabiedrība ir zaudējusi ticību tam, ka cilvēks var vienkārši darīt labu. Tāpēc es ļoti gribētu, lai mēs vairāk stāstītu arī par laimīgām ģimenēm, ne tikai par konfliktiem un skandāliem. Labais arī ir pelnījis uzmanību.