Trīs gadi bez Raimonda Paula sievas Lanas. Kā izskatās viņas atdusas vieta Lāčupes kapos?
Šodien, 4. augustā, aprit trīs gadi, kopš mūžībā devās maestro Raimonda Paula mūža mīlestība – sieva Lana Paula (1939–2023). Lanas atdusas vietu Lāčupes kapos rotā piemineklis ar klavieru taustiņiem un četras sarkanas begonijas.
Paulu laulība ilga vairāk nekā 60 gadu, un pats maestro vairākkārt atzinis, ka viņu kopdzīves lielākais noslēpums bija sievas gudrība un spēja saglabāt mieru ģimenē. “Tas bija brīnums, kā viņa varēja toreiz to visu izturēt,” viņš sacījis, atceroties arī posmu, kad paša dzīvē valdījusi bohēma un alkohols. Bez Lanas pacietības un dzīves gudrības viss varēja izvērsties diezgan neprognozējami. Abiem ir meita Anete, kura vecākus iepriecinājusi ar divām mazmeitām – Annemariju un Moniku.
Tagad Lana atdusas Paulu dzimtas kapos Lāčupes kapsētā, kur uzstādīts tēlnieka Ojāra Feldberga veidots piemineklis. Tā sākotnējo ieceri radīja Raimonda Paula māsa, tekstilmāksliniece Edīte Pauls-Vīgnere, kopā ar brāli pārrunājot ideju. Maestro galvenā vēlme bijusi, lai piemineklis ir vienkāršs un bez liekas greznības. Pieminekļa centrā ir trīs simboliski klavieru taustiņi, kas atspoguļo ne tikai Maestro mūžu mūzikā, bet arī viņa un Lanas kopīgo dzīvesstāstu. “Lanai ir pirmais taustiņš, man pašam būs otrais. Tā ir cieņas un mīlestības izrādīšana – šī sieviete to ir pelnījusi. Šo pieminekli uzstādīju, par Lanu un par mums abiem domājot,” par ieceri stāstījis Pauls. Ar rezultātu viņš ir apmierināts: “Izdevās, sanāca vienkāršs, bez kādām figūrām, eņģelīšiem. Tikai klavieru taustiņi.”
Arī tagad, pieminot trīs gadus kopš Lanas došanās mūžībā, viņas atdusas vieta Lāčupes kapsētā ir atturīga, rūpīgi kopta un sakārtota. Kā lūkojis žurnāls "Kas Jauns", kapvietu rotā četras koši sarkanas begonijas, kas piešķir tai dzīvīgumu un krāsu. Lai arī piemineklis ir bez liekas greznības, to nav grūti pamanīt – tas izceļas un piesaista uzmanību jau no Lāčupes kapu galvenās taciņas. Piemineklis ar simboliskajiem klavieru taustiņiem atgādina par Lanu un viņas īpašo vietu Maestro dzīvē.
Turpat blakus atrodas arī Raimonda Paula dzimtas kapavieta, kur mūžībā guldīti viņa vecāki Voldemārs un Alma, māsa Edīte Pauls-Vīgnere, viņas dēls Pauls Vīgners, kā arī Raimonda un Edītes brālis Gunārs Pauls. Maestro iepriekš atzinis, ka priecājas par iespēju Lanas atdusas vietu izveidot līdzās vecāku kapavietai. “Tieši blakus! Mēs tur visi esam, visa Paulu mafija!” Maestro arī stāstījis, ka uz Lāčupes kapiem dodas regulāri. Lai gan pats vairs nevada automašīnu, tuvinieki viņu uz turieni aizved, lai apciemotu gan Lanu, gan vecākus.