Dināra Rudāne kļuvusi par suņa saimnieci
Dziedātāja Dināra Rudāne kļuvusi par saimnieci borderkollija šķirnes suņukam, kuram dots vārds Beta.
Pirmo reizi plašākā sabiedrībā Dināra Rudāne savu jauno ģimenes mīluli izveda, ierodoties Jūrmalā, Laimas Vaikules Bulduru apartamentos, kur notika festivāla "Laima Rendezvous" mēģinājums. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Dināra pastāstīja, ka iepriekš bija saskaņojusi ar Laimu, vai drīkst ņemt līdzi suni. Kā zināms, arī Laimai Vaikulei ir mājdzīvnieks – franču buldoga meitene Emija.
“Laima Rendezvous Jūrmala” mēģinājums
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Dināras sunītei Betai pašlaik ir tikai desmit mēneši, viņa ir ļoti aktīva, vēlas rotaļāties un visu izzināt. “Man jau sen bija doma par borderkolliju, un Beta pie manis ir kopš šā gada janvāra,” saka dziedātāja.
Kamēr Dināra mēģināja savas dziesmas kopā ar Laimas Vaikules festivāla orķestri, viņas suņuku pieskatīja kolēģis – dziedātājs Markus Riva. Savukārt, kad Rudāne dodas uz ārzemēm, kur, kā iepriekš vēstīja "Kas Jauns", dzīvo viņas mīļotais vīrietis, Betu pieskata dziedātājas mamma.