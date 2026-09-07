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Dināra Rudāne kļuvusi par suņa saimnieci

Santa Sergejeva

Žurnāls "Kas Jauns"

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Dziedātāja Dināra Rudāne kļuvusi par saimnieci borderkollija šķirnes suņukam, kuram dots vārds Beta.

Dināra Rudāne kļuvusi par suņa saimnieci...
Foto: Mārtiņš Ziders
Dināra Rudāne kopā ar jauno četrkājaino draugu Betu ierodas Laimas Vaikules rezidencē Bulduros. Dziedātāja suņuku pārvadā savā automašīnā.
Dināra Rudāne kopā ar jauno četrkājaino draugu Betu ierodas Laimas Vaikules rezidencē Bulduros. Dziedātāja suņuku pārvadā savā automašīnā.

Pirmo reizi plašākā sabiedrībā Dināra Rudāne savu jauno ģimenes mīluli izveda, ierodoties Jūrmalā, Laimas Vaikules Bulduru apartamentos, kur notika festivāla "Laima Rendezvous" mēģinājums. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Dināra pastāstīja, ka iepriekš bija saskaņojusi ar Laimu, vai drīkst ņemt līdzi suni. Kā zināms, arī Laimai Vaikulei ir mājdzīvnieks – franču buldoga meitene Emija.

Festivāls Laima Rendezvous Jūrmala 2026 notiks no 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē.

“Laima Rendezvous Jūrmala” mēģinājums

Jau piektdien Jūrmalā sāksies viens no gaidītākajiem vasaras muzikālajiem notikumiem — "Laima Rendezvous Jūrmala 2026". Kamēr skatuve gatavojas lielajiem vakariem, ...

Dināras sunītei Betai pašlaik ir tikai desmit mēneši, viņa ir ļoti aktīva, vēlas rotaļāties un visu izzināt. “Man jau sen bija doma par borderkolliju, un Beta pie manis ir kopš šā gada janvāra,” saka dziedātāja.

Foto: Mārtiņš Ziders
Laima Vaikule, pamanījusi, ka ierodas Dināra ar suņuku, steidz sasveicināties un apmīļot Betu.
Laima Vaikule, pamanījusi, ka ierodas Dināra ar suņuku, steidz sasveicināties un apmīļot Betu.

Kamēr Dināra mēģināja savas dziesmas kopā ar Laimas Vaikules festivāla orķestri, viņas suņuku pieskatīja kolēģis – dziedātājs Markus Riva. Savukārt, kad Rudāne dodas uz ārzemēm, kur, kā iepriekš vēstīja "Kas Jauns", dzīvo viņas mīļotais vīrietis, Betu pieskata dziedātājas mamma.

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