21 gadu vecā Sofija ir tikai soļa attālumā no pasaules rekorda - viņa apceļojusi gandrīz visas pasaules valstis
Jau 13 gadu vecumā Sofija Lī devās savā pirmajā patstāvīgajā ceļojumā, bet tagad, 21 gada vecumā, viņa ir pavisam tuvu pasaules rekordam. Lai kļūtu par jaunāko cilvēku, kurš apmeklējis visas pasaules valstis.
Viņai nācies atteikties no ierastās skolas dzīves, atkārtoti šķērsot desmitiem valstu robežas un rūpīgi vākt pierādījumus Ginesa rekorda apstiprināšanai.
Jau bērnībā Sofija zināja, ka vēlas sasniegt kādu pasaules rekordu, taču ilgu laiku nevarēja izlemt, kādu tieši. Ideja radās pēc tam, kad 13 gadu vecumā viņa viena pati devās uz Kostariku.
Gadu vēlāk jauniete uzzināja par rekordu, ko sasniedzis jaunākais cilvēks, kurš apceļojis visas pasaules valstis. Pēc Sofijas teiktā, šis mērķis lieliski apvienoja viņas mīlestību pret ceļošanu un vēlmi pārbaudīt pašai savas spējas.
Vairākus gadus viņa šo ideju atlika, taču turpināja patstāvīgi iepazīt pasauli. 17 gadu vecumā Sofija nolēma nopietni pievērsties rekorda sasniegšanai, jo līdz tam jau bija pabijusi vairāk nekā 50 no 195 ANO atzītajām valstīm.
Tomēr drīz vien viņa saprata — lai iegūtu oficiālu titulu, nepietiek tikai paziņot, ka konkrētā valsts ir apmeklēta.
"Es sapratu, ka, lai Ginesa rekordu organizācija vispār ļautu tev pretendēt uz rekordu, nepieciešams milzīgs daudzums pierādījumu, iepriekšēja plānošana un sagatavošanās.
Tāpēc man nācās atkārtoti apmeklēt daudzas valstis un savākt visus nepieciešamos apliecinājumus," stāstīja Sofija.
Tagad 21 gadu vecā ceļotāja gandrīz bez pārtraukumiem turpina savu pasaules apceļošanas maršrutu. Kad žurnālisti ar viņu sarunājās jūlija vidū, līdz mērķim bija palikušas vairs tikai sešas valstis.
"Es ceru visu pabeigt līdz šī mēneša beigām vai, vēlākais, nākamā mēneša sākumā. Sarežģītāk apmeklējamās valstis speciāli atstāju beigām, jo vīzas uz tām maksā dārgāk un paši ceļojumi var būt bīstamāki," skaidroja Sofija.
Viņas pēdējo galamērķu sarakstā bija vairākas Āfrikas valstis, tostarp Mali un Čada, kā arī Venecuēla, kas nesen piedzīvojusi vairākas spēcīgas zemestrīces.
Saskaņā ar Ginesa pasaules rekordu noteikumiem pretendentam pietiek fiziski nokļūt katras valsts teritorijā. Tomēr pati Sofija uzskata — valsts apmeklējums ir īsts tikai tad, ja izdodas iegūt jēgpilnu un neaizmirstamu pieredzi.
"Es cenšos nogaršot vietējo ēdienu, aprunāties ar kādu iedzīvotāju, apskatīt kādu ievērojamu vietu vai nozīmīgu dabas vai vēstures objektu," sacīja ceļotāja.
Par saviem iecienītākajiem galamērķiem Sofija sauc Kazahstānu, Uzbekistānu, Mongoliju, Afganistānu un Pakistānu.
Ceļojumi viņai devuši pieredzi, ko daudzi cilvēki neiegūst visas dzīves laikā. Tomēr šādam dzīvesveidam ir arī otra puse.
"Es noteikti daudz ko esmu palaidusi garām. Piemēram, man nekad nav bijusi parasta skolas dzīve. Kad gadiem ilgi ceļo, ar to dažreiz ir grūti samierināties," atzina Sofija.
Tradicionālo skolas pasākumu, izlaidumu un ģimenes dzimšanas dienu vietā viņa ieguvusi draugus un kontaktus visā pasaulē.
"Man ir draugi Indijā, Ganā un daudzās citās valstīs. Iespēja veidot šādu starptautisku paziņu loku un sarunāties ar cilvēkiem no dažādām kultūrām ir patiesi neticama," sacīja jauniete.
Tiem, kuri arī vēlas sākt ceļot, Sofija iesaka nevilcināties un vienkārši spert pirmo soli.
"Patiesībā pasaule ir daudz mazāk biedējoša, nekā to bieži parāda mediji. Jo vairāk ceļo, jo vairāk saproti — katrā valstī un kultūrā ir ļoti daudz patiesi laipnu un viesmīlīgu cilvēku," secināja Sofija.