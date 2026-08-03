130 čellisti un skatītāju stāvovācijas - "Melo-M Mega orķestris" noslēdz unikālu muzikālu notikumu Dzintaros
Ar skatītāju stāvovācijām noslēgušies "Melo-M Mega orķestra" koncerti Dzintaru koncertzālē, kuros uz vienas skatuves muzicēja 130 čellisti no visas Latvijas. Abi koncerti kļuva par vieniem no spilgtākajiem šīs vasaras muzikālajiem notikumiem, apliecinot projekta vērienu, māksliniecisko kvalitāti un klausītāju lielo atsaucību.
Uz skatuves satikās dažādu paaudžu čellisti – profesionāļi, pedagogi, studenti un jaunie mūziķi, radot unikālu skanējumu, kas saviļņoja pilnu koncertzāli. Programmā izskanēja pasaules mūzikas hiti īpaši čellu orķestrim veidotās aranžijās, kā arī komponista un čellista Kārļa Auzāna oriģināldarbi, kas radīti tieši šim iespaidīgajam sastāvam.
130 čellisti un skatītāju stāvovācijas – "Melo-M Mega orķestris" noslēdz unikālu muzikālu notikumu Dzintaros
Koncertā īpašu enerģiju ienesa perkusionisti Miķelis Vite un Māriņš Miļevskis, savukārt dziedātāja Dināra Rudāne papildināja vakaru ar savu spilgto balsi un harismu.
Projekts "Melo-M Mega orķestris" pēdējo divpadsmit gadu laikā ir kļuvis par nozīmīgu Latvijas mūzikas dzīves daļu, iedvesmojot simtiem bērnu un jauniešu pievērsties čella spēlei un pulcējot vienkopus dažādu paaudžu mūziķus. Šogad uz vienas skatuves muzicēja 130 čellisti, radot notikumu, kam līdzvērtīgu Latvijā un Eiropā sastop reti.
Projekta producents un mākslinieciskais vadītājs Kārlis Auzāns saka:
"Tas, ko piedzīvojām Dzintaru koncertzālē, pārsniedza visas mūsu cerības. Redzēt pilnu zāli, sajust skatītāju emocijas un saņemt stāvovācijas pēc abu koncertu noslēguma ir lielākais novērtējums ikvienam mūziķim. No sirds pateicos visiem 130 čellistiem, mūsu viesmāksliniekiem, komandai un ikvienam klausītājam, kurš bija kopā ar mums. Tieši jūs radījāt šo īpašo svētku sajūtu."
Uz tikšanos pēc diviem gadiem! "Melo-M Mega orķestris" atgriezīsies ar jaunu programmu, vēlreiz apliecinot, ka mūzika spēj vienot, iedvesmot un radīt neaizmirstamus mirkļus gan uz skatuves, gan skatītāju zālē.