Populāri mākslinieki ar īpašu programmu ieskandinās jauno Salaspils koncertzāli
19. septembrī ar vērienīgu koncertu, kurā piedalīsies dziedātāji Marija Naumova, Linda Leen, Emīls Balceris un Marats Ogļezņevs, tiks atklāta jaunā Salaspils koncertzāle.
Koncerta programmā, kuras pirmatskaņojums top īpaši par godu koncertzāles atklāšanai, mākslinieku balsis skanēs gan solo priekšnesumos, gan ekskluzīvos duetos un trio, un šajā vakarā par muzikālo pavadījumu rūpēsies Vidzemes kamerorķestris (pie diriģenta pults – kamerorķestra mākslinieciskais vadītājs Andris Veismanis). Programmā iekļautas gan populārākās dziesmas no mākslinieku repertuāra, gan pazīstami pasaules un latviešu komponistu skaņdarbi. Īpašu noskaņu radīs speciāli veidotas videoprojekcijas un koncertam izstrādāts skaņu celiņš, kas papildinās priekšnesumus un kopā veidos Salaspils koncertzāles atklāšanas svētku maģiju, savukārt gaismu vizuālo noformējumu izstrādās Pāvels Armanis.
“Jauna koncertzāle vienmēr ir dāvana – gan māksliniekiem, gan klausītājiem. Koncertzāle pa īstam piedzimst tikai tad, kad tajā ienāk publika, taču nesen mums jau bija iespēja mazliet iepazīties ar šo zāli. Bija ļoti patīkama sajūta – kad sāc dziedāt, telpa tev atbild. Jau tagad var just, ka šai zālei ir laba akustika. Un vel patiesi iepriecināja plašā un dziļā skatuve – tā dod brīvību gan mūzikai, gan iztēlei, un paver ļoti plašas iespējas dažādiem koncertiem un iestudējumiem. Lai šo zāli vienmēr piepilda skaista mūzika, sirsnīgi klausītāji un silti aplausi!” pauž dziedātāja Marija Naumova.
“No rosīgas pilsētas pulsa līdz klusām, personiskām pārdomām par laiku un to, kas paliek. Programmā līdz sirds dziļumiem aizkustinošos skaņdarbos savīsies vieglums un melanholija, romantika un sirsnīgs siltums, lai šo vakaru padarītu patiesi neaizmirstamu un īpašu!” aicinot uz koncertu, uzsver pasākuma organizatori.
Sākot ar 10. decembri, jaunajā koncertzālē būs skatāmas kabarē izrādes “Neatļautais flirts”, savukārt 31. decembrī tur notiks Jaungada sagaidīšanas svinības, kurās balli spēlēs mūziķis Kārlis Būmeisters un “CoCo orchestra”.