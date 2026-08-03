Vīrietis atrod 53 gadus senu vēstījumu pudelē, un drīz vien atklājas neticama sakritība
ASV Ņūdžersijas piekrastē atrasts vairāk nekā pusgadsimtu sens vēstījums pudelē, ko 1973. gadā uzrakstīja deviņus gadus veca meitene. Neilgi pēc atraduma vīrietim izdevās atrast vēstules autores ģimeni, turklāt atklājās vēl kāda pārsteidzoša sakritība. – viņam un meitenei bija viena dzimšanas diena.
1973. gada augustā deviņus gadus vecā Lorija Blēra Brauna, atpūšoties kopā ar ģimeni Oušensitijā, nolēma izveidot rotaļīgu vēstījumu pudelē.
Vēstulē bija rakstīts:
"Šī pudele tika palaista jūrā 1973. gada 20. augustā Ošensitijas 2. ielas pludmalē, kamēr mani nolaupītāji veda mani uz salu Atlantijas okeānā. Lūdzu, paziņojiet manai ģimenei, ka nežēlīgu sūkļu zvejnieku banda piespiež mani nirt haizivju pilnos ūdeņos!"
Lai gan stāsts bija izdomāts, meitene vēstulei pievienoja arī savas mājas adresi Bernardsvilā.
Pagāja 53 gadi, līdz kāds vīrietis, Džons Kautermans, šo pudeli atrada purvainā apvidū aptuveni 16 kilometru attālumā no vietas, kur tā savulaik tika iemesta okeānā.
"Sākumā nodomāju – droši vien kāds bērna joks," viņš stāstīja medijam NJ.com.
Tomēr viņš nolēma ievietot atrastās vēstules fotogrāfiju vietējā "Facebook" grupā. Jau pēc dažām stundām izdevās noskaidrot, ka vēstules autore Lorija Blēra Brauna 2017. gadā 52 gadu vecumā nomira no vēža.
Drīz vien ar Kautermanu sazinājās Lorijas māsa Elisone Spensere, kura atklāja vēl vienu interesantu faktu – vēstuli patiesībā ar savu rokrakstu bija uzrakstījusi viņa.
"Es piedāvāju to uzrakstīt viņas vietā, jo viņa nebija pārliecināta, kā pareizi uzrakstīt visus vārdus. Stāsts bija viņas, bet es biju rakstvede," stāstīja Spensere.
Viņa atcerējās, ka māsa bijusi ļoti radoša, ar lielisku humora izjūtu, un uzreiz aizrāvusies ar ideju izdomāt traku piedzīvojumu par nolaupīšanu un haizivīm.
Kautermans atzina, ka joprojām nespēj noticēt, cik ātri izdevās atrast vēstules autores ģimeni.
"Šķiet neticami, ka kaut kas, kas vairāk nekā 50 gadus bija burtiski paslēpts, pēc ievietošanas internetā mazāk nekā 12 stundu laikā aizveda mani līdz cilvēkiem, kuri to radīja," viņš sacīja.
Atdodot vēstuli ģimenei, atklājās vēl viena pārsteidzoša sakritība – Kautermanam un Lorijai bija viena un tā pati dzimšanas diena.
Tagad Elisone Spensere plāno vēstuli ierāmēt īpašā stikla rāmī un glabāt to mājās kā piemiņu par māsu.
"Viņa bija pilnīgi pārliecināta, ka kādreiz kāds šo vēstuli atradīs," sacīja Spensere. "Man šķiet, viņa tagad tikai pasmaidītu un teiktu: "Es taču teicu!""