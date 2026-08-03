Automātiski atmaksās naudu par atceltā "Pitbull" koncerta biļetēm
Biļešu naudu par nenotikušo amerikāņu repera "Pitbull" koncertu apmeklētāji automātiski sāks saņemt no nākamās nedēļas. To intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" apstiprināja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors.
Majors norādīja, ka atceltā koncerta biļetes vēl var apmainīt pret ceturtdien gaidāmo elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncertu. Pēc viņa paustā, šo iespēju izmanto daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Savukārt pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņems naudas atmaksu.
Majors skaidroja, ka no biznesa viedokļa ir skaidrs plāns, kā atrisināt šo situāciju. Viņam nav bažu, ka tiks rīkoti jauni koncerti, norādot, ka septembrī tiks izziņoti nākamā gada pirmie koncerti.
Koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Pasākuma rīkotāji skaidroja, ka par precīzākām detaļām un atbildību joprojām esot daudz neatbildētu jautājumu. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes.
Uz nenotikušo "Pitbull" koncertu bija pārdoti aptuveni 40 000 biļešu.