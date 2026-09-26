"To atcerēšos visu mūžu,"- Ralfs Eilands par emocijām Pasaules kausa izcīņas finālā
Lai gan mūziķa Ralfa Eilanda vasaras kalendārs bijis pārpildīts koncertiem, festivāliem un citiem muzikāliem projektiem, viņš atzīst, ka iespēja klātienē piedzīvot Pasaules kausa finālspēli Ņujorkā bija viens no spilgtākajiem šīs vasaras notikumiem.
“Koncertu būs vēl daudz, bet šāda iespēja – piedzīvot Pasaules kausa finālu dzīvē – negadās bieži. Esmu pārliecināts, ka šo atcerēšos visu mūžu,” saka mūziķis. Pēdējos gados futbols viņa dzīvē ieņem arvien nozīmīgāku vietu. Ralfs stāsta, ka uz to viņu pamudinājuši cilvēki, kuri ikdienā ir cieši saistīti ar Latvijas futbolu, – bijušais Latvijas izlases pussargs un televīzijas personība Jurijs Žigajevs, kā arī aktieri Kristians Kareļins un Madars Zvagulis. Viņu entuziasms un mīlestība pret futbolu izrādījās lipīga. “Viņi mani vienkārši saslimdināja ar futbolu,” ar smaidu atzīst Eilands.
Sākumā viņš apmeklējis Latvijas izlases spēles, taču drīz vien futbols kļuvis arī par neatņemamu ceļojumu sastāvdaļu. Dodoties uz ārvalstīm, Ralfs cenšas izmantot katru iespēju apmeklēt vietējo klubu spēles, jo uzskata, ka tā var daudz labāk izjust konkrētās valsts kultūru un cilvēku aizrautību. Tieši stadionu atmosfēra viņu pārsteigusi visvairāk. Dziesmas tribīnēs, līdzjutēju emocijas un kopības izjūta radījusi pavisam citu priekšstatu par futbolu, nekā viņam bijis iepriekš. “Ļoti ātri sapratu, ka futbola līdzjutēju kultūra ir neticami spēcīga. Mani aizrāva ne tikai pati spēle, bet viss, kas notiek ap to.”
Lai gan Ralfs futbolu uzspēlē tikai brīvajā laikā un neuzskata sevi par īpaši meistarīgu spēlētāju, skatītāja lomā emociju netrūkst. Interesanti, ka viņš nejūt vajadzību fanot par kādu konkrētu izlasi. “Es neesmu ne argentīnietis, ne anglis, tāpēc varu vienkārši baudīt pašu futbolu. Man tas ir kā aiziet uz festivālu, kur vienuviet uzstājas pasaules labākie mākslinieki. Tu vari nebūt viena konkrēta fans, bet novērtēt notikuma mērogu un atmosfēru.”
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Tomēr ir viens izņēmums – ja kādreiz Pasaules kausa finālturnīrā spēlētu Latvijas izlase, emocijas būtu pavisam citas. “Ja Latvija kādreiz tur nonāks, tad gan pārdzīvošu par katru spēli no visas sirds,” saka Ralfs. Mūziķis atklāj, ka futbols ir kļuvis par vienu no viņa lielākajām kaislībām līdzās mūzikai un arī turpmāk, dodoties ceļojumos, stadionu apmeklējumi noteikti būs viņa plānos.
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