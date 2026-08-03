Markus Riva Amerikā ieguvis autovadītāja apliecību
Dziedātājs Markus Riva dzīvo starp divām valstīm, Ameriku un Latviju, taču apceļo arī citas pasaules vietas. Šovasar, lai varētu brīvi pārvietoties pa ASV, viņš pat Amerikā ieguvis autovadītāja apliecību.
Pērn decembrī beidzās TV šovs "X faktors", kuru Markus Riva vadīja, un jau janvāra sākumā viņš devās uz Ameriku. “Šogad vairāk biju Losandželosā. Varēju vairāk pabūt ar sevi un savām domām, saprast, ko gribu pateikt klausītājiem, radīt dziesmas, kas mainās stilistiski un emocionāli. Pavērot un aizgūt idejas no Amerikas mūzikas tirgus,” par radoši produktīvo laiku Amerikā žurnālam "Kas Jauns" stāsta dziedātājs.
“Marta sākumā atgriezos Latvijā uz "Koru karu" pirmo raidījumu, jo pērn šajā šovā uzvarēja manis vadītais Talsu baltais koris. Pagājušais gads man tiešām bija ļoti intensīvs. Es jau smējos, ka dzīvoju Rīgas kinostudijā. Pērn janvārī un februārī bija "Supernovas" dziesmu konkurss, no marta līdz maijam bija "Koru kari", jau vasarā sākām filmēt "X faktoru". Un tā var teikt, ka man 2025. gads pagāja Rīgas kinostudijā. Šis gads ir mazliet brīvāks, varu vairāk paceļot un veltīt laiku sev. Kad esi lielā skrējienā, radīt kaut ko jaunu savā mūzikā īsti nav laika, tam ir vajadzīgs laiks, lai apstātos. Šogad pa vidu tam visam vēl biju ar raidījumu "Ārpus zonas" Nepālā, gājām ekspedīcijā uz Everesta bāzes nometni. To TV skatītāji varēs vērot jau šajā rudenī. Jā, no Amerikas uz Āzijas otru galu, bez sakariem. Tas savukārt bija cita veida acu atvēršanas ceļojums, ļoti jaudīgs un iespaidīgs piedzīvojums. Telefons mums bija pieejams, jo varējām filmēt un fotografēt, bet bez sakariem ar ārpasauli. Tā bija ļoti laba sajūta – kopš laika, kad parādījās "iPhone" un skārienjutīgie viedtālruņi, tā bija pirmā reize, kad 12 dienas bija atelpa no telefona, jo tas visu laiku ir atradies rokās. Tas ļoti sazemēja, vēl jo vairāk, kad apkārt redzi Himalajus un dabas varenumu. Cik patiesībā pats sajūties mazs, nonācis šajā vietā... Bija arī forša kompānija un sarunas. Pēc tam atbraucu uz Latviju un jūnijā atkal aizbēgu uz Ameriku, kur arī satikos ar Ellu, kas bija atlidojusi kārtot savas lietas. Tagad atkal esmu atgriezies mājās, un te ir tik forši vasarā, lai gan katru dienu ir kāds darbiņš, ko darīt,” par savu ceļošanas azartu stāsta Riva.
Vai viņš savu dzīvi nākotnē redz, dzīvojot starp Latviju un Ameriku? Markus Riva teic – lai arī šogad tā sanācis, ka vairāk bijis Amerikā nekā Latvijā, par nākotnes plāniem vēl pāragri runāt. Tiesa, ilgie pārlidojumi no vienas valsts uz otru dziedātāju nebaida. “Man patīk lidot un nebiedē tās garās stundas, kas jāpavada ceļā. Arī laika zonas maiņas mani neietekmē.”
Esot Amerikā, dziedātājs šovasar nokārtoja arī autovadītāja apliecību. “Salīdzinot ar Latviju, tas bija vienkāršāk. Lai arī pirms tam bija neliels stress, jo savas auto tiesības šeit, Latvijā, es ieguvu 2009. gadā. Es arī mācījos ceļa zīmes, jo dažas lietas atšķiras no Latvijas. Noliku teorijas eksāmenu bez nevienas kļūdas un pēc tam devos uz braukšanas eksāmenu, kas ilga 17 minūtes, to arī nokārtoju un tiku pie Amerikas autovadītāja tiesībām. Es jau arī pirms tam braucu ar auto pa Ameriku, tomēr, ja atrodies tur ilgstošāk, ir vēlams nokārtot tiesības. Vēl gan ne reizi policija nav mani apturējusi, bet tagad, ja apturēs, varēšu uzrādīt dokumentu. Lai arī ikdienā nelamājos, bet bieži vien, braucot pie stūres, es lamājos uz citiem cilvēkiem, kuriem nevajadzētu piešķirt vadītāja apliecību, jo viņi uz ceļa dara aplamas lietas. Man patīk braukt, un es bieži vien uz pasākumiem, kuros uzstājos, stūrēju pats. Pie stūres sanāk daudz ko pārdomāt un sadomāt,” stāsta mūziķis.
Tā Markus Riva lidoja virs Viļņas gaisa balonā
Tā dziedātājs Markus Riva 2020. gada maijā lidoja virs Viļņas gaisa balonā.