Pasaulslavenā hita "Youth of the Nation" autori "P.O.D." plosās "Palladium". FOTO
Koncertzālē "Palladium" svētdienas vakarā uzstājās amerikāņu rokgrupa "P.O.D.", kas savulaik trīs reizes nominēta "Grammy" balvai.
Nu metāla veterāni "P.O.D." nodārd "Palladium"; 02.08.2026.
Koncertzālē "Palladium" uzstājās amerikāņu rokgrupa "P.O.D.", kas savulaik trīs reizes nominēta "Grammy" balvām.
Klausītāji koncertā varēja baudīt gan agrākos hitus, gan jaunākās dziesmas.
1992. gadā ASV Kalifornijas štata Sandjego dibinātā grupa, kuras nosaukuma pilnā versija ir "Payable On Death", un kurā ietilpst vokālists Sonijs Sandovals, ģitārists Markoss Kuriēls, basģitārists Trā Denjels un bundzinieks Vūvs Bernardo, pazīstams ar dziesmām "Alive", "Youth of the Nation" un "Boom".
Savas karjeras laikā grupa ierakstījusi 11 studijas albumus, pirmais "Snuff the Punk" dienas gaismu ieraudzīja 1994. gadā, bet pēdējais "Veritas" — pēc 30 gadiem.
Grupa 2002. gadā tika nominēta "Grammy" balvai ar singlu "Alive" kā labākais hārdroka priekšnesums, savukārt 2003. gadā šajā pašā kategorijā ar singlu "Youth of the Nation", bet ar "Portrait" kā labākais metāla priekšnesums.