Pazīstama mūziķa automašīnā atrasts skolnieces līķis: tiesas laikā atklājas vēl šausminošākas detaļas
Losandželosas tiesa ir lēmusi, ka prokuratūra savākusi pietiekami spēcīgus pierādījumus, lai uzsāktu tiesas prāvu pret 21 gadu veco "indie pop" zvaigzni D4vd Jaunietis tiek apsūdzēts 14 gadus vecas meitenes noslepkavošanā un viņas mirstīgo atlieku apgānīšanā,
Tiesnese Šarlēna Olmedo atzina, ka pierādījumu bāze ir pietiekama, lai lietu nodotu zvērināto tiesai un lemtu par mūziķa likteni. Pēc piecu dienu ilgas sākotnējās noklausīšanās, kurā prokuratūra demonstrēja šausminošas nozieguma vietas fotogrāfijas un uzklausīja lieciniekus, tiesnese noraidīja aizstāvības argumentus un lika paturēt D4vd, īstajā vārdā Deividu Entoniju Bērku, apcietinājumā bez tiesībām tikt atbrīvotam pret drošības naudu, vēsta aģentūra "Reuters".
Slepkavība karjeras un naudas vārdā?
Bērks, kurš pasaules slavu un miljoniem vērtu līgumu ar ierakstu kompāniju "Interscope Records" ieguva, pateicoties hitam "Romantic Homicide" , tiek apsūdzēts 14 gadus vecas skolnieces slepkavībā.
Saskaņā ar prokuratūras versiju, traģēdija norisinājās 2025. gada aprīlī mūziķa mājās Holivudā. Prokurori apgalvo, ka meitene greizsirdības uzplūdā draudējusi sabiedrībai atklāt informāciju par abu seksuālajām attiecībām. Apzinoties, ka skandāls pilnībā iznīcinātu viņa strauji augošo karjeru, Bērks esot paņēmis nazi un pusaudzi sadūris.
Zāģi, baseins un līķis "Tesla" bagāžniekā
Pusaudzes mirstīgās atliekas tika atrastas vien pēc pieciem mēnešiem, kad kādā auto stāvlaukumā darbinieki sajuta spēcīgu trūdu smaku, kas nākusi no pamestas, Bērkam piederošas automašīnas "Tesla". Viņi nekavējoties izsauca policiju.
Tiesas sēdē policijas detektīvs Džošua Baierss atklāja baismīgas detaļas par to, kā mūziķis, iespējams, mēģinājis slēpt pēdas. Prokuratūras apkopotie pierādījumi liecina, ka uzreiz pēc slepkavības Bērks internetā, izmantojot izdomātu vārdu, iegādājies trīs motorzāģus un zilu piepūšamo baseinu.
Baseins esot izmantots līķa sadalīšanai garāžā, lai nepieļautu asiņu izplūšanu. Upura sadalītais ķermenis tika atrasts ielikts atkritumu un līķu maisos automašīnas priekšējā bagāžas nodalījumā. DNS un asins paraugi, kas atrasti Bērka garāžā, sakrita ar upura ģenētisko profilu.
Draud augstākais soda mērs
Pats mūziķis savu vainu izvirzītajās apsūdzībās – pirmās pakāpes slepkavībā, līķa apgānīšanā un bērnu seksuālā izmantošanā – kategoriski noliedz. Viņa advokāte Blēra Berka tiesā uzturēja pozīciju, ka jaunais vīrietis nav noslepkavojis pusaudzi un nav viņas nāves cēlonis.
Losandželosas apgabala prokurors Neitans Hokmans žurnālistiem norādīja, ka prokuratūra vēl nav izlēmusi, vai pieprasīt apsūdzētajam nāvessodu. Kā tiesā atklāja dziedātāja finanšu menedžeris, Bērks no 2023. līdz 2025. gadam bija nopelnījis 10 līdz 11 miljonus ASV dolāru. Prokuratūra uzsver, ka slepkavība mantkārīgos nolūkos (lai nosargātu savus ienākumus un slavu) un nevēlama liecinieka novākšana ir vainu pastiprinoši apstākļi, kas var novest pie paša bargākā soda mēra piemērošanas.