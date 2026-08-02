80 gadu vecumā mūžībā devies kulta seriāla "Soprano ģimene" zvaigzne Vinsents Pastore
80 gadu vecumā mūžībā devies talantīgais amerikāņu aktieris Vinsents Pastore. Pasaules slavu aktierim atnesa leģendārā mafiozo Salvatores loma kulta seriālā "Soprano ģimene".
Kā izdevumam "Page Six" atklājuši informācijas avoti policijā, aktieri sestdien viņa mājās Ņujorkā atradis kaimiņš. Sākotnējā informācija liecina, ka nāve iestājusies dabiskā ceļā.
Sēru vēsti medijiem apstiprinājis arī Pastores ilggadējais menedžeris Roberts Atermans. "Man bija tas gods pārstāvēt Vinniju vairāk nekā 30 gadu – vēl ilgi pirms 'Soprano ģimene' padarīja viņu par pasaules mēroga zvaigzni," emocionālā paziņojumā pauž Atermans.
"Pasaulei viņš vienmēr paliks atmiņā kā neaizmirstamais 'Lielais Pusijs', bet mums, kas viņu pazina personīgi, viņš bija daudz kas vairāk."
Atermans aktieri raksturo kā vienu no sirsnīgākajiem un dāsnākajiem cilvēkiem: "Viņš nekad neatraidīja nevienu fanu, kurš vēlējās fotogrāfiju vai autogrāfu. Vinnijs no sirds novērtēja cilvēkus, kuri viņu atbalstīja. Viņš bija kaislīgs sava aroda meistars un vienmēr dāsni dalījās padomos ar jaunajiem talantiem."
No Vjetnamas kara līdz Holivudas mafijas lomām
Vinsents Pastore dzimis 1946. gadā Bronksā. Viņa ceļš līdz Holivudas slavas spozmei nebija tradicionāls – pirms aktiera karjeras viņš dienējis Vjetnamas karā, bet vēlāk ieguvis grādu drāmā Peisas Universitātē (Pace University).
Pateicoties savai harismai un izteiksmīgajiem vaibstiem, Pastore gadu desmitiem ilgi kino industrijā izkopis "mafijas puiša" un "sliktā zēna" tēlu.
Viņš spēlējis epizodiskas, taču spilgtas lomas tādos kases grāvējos kā "Labie puiši" (Goodfellas, 1990) un "Karlito ceļš" (Carlito's Way, 1993). Aktieris regulāri viesojies arī slavenajā detektīvseriālā "Likums un kārtība" (Law & Order).
Viņa neizsīkstošā enerģija ļāva turpināt darbu arī sirmā vecumā – pavisam nesen Pastore bija redzams seriālā The Curse (2024), kā arī ierunāja lomu populārajā projektā Yellowjackets (2025).
Sirds piederēja ģimenei, nevis noziedzībai
Lai gan uz ekrāna viņš meistarīgi atveidoja slepkavas, reketierus un noziedzīgās pasaules bosingus, dzīvē Pastore nebija saistīts ar mafiju. Reiz intervijā žurnālam "Edge" viņš kliedēja mītus par savu pagātni:
"Daudzi domā, ka es uzaugu kopā ar šādiem cilvēkiem," atklāja Pastore. "Taču patiesība ir tāda, ka es augu itāļu-amerikāņu ģimenē, stingri ievērojot tradīcijas. Mēs dzīvojām Ņūrošelā. Es joprojām atceros picas smaržu gaisā un to, kā katru piektdienas vakaru devāmies skrituļot. Tās ir brīnišķīgas atmiņas! Lai spēlētu mafiozo lomas, nav jāpaļaujas uz atmiņām par noziedzniekiem, jo es tādus nemaz nepazinu. Tev vienkārši jāizmanto sava personība un jārada lielisks tēls."