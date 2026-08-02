Festivāla "Summer Sound" otrā diena
Festivāls "Summer Sound" katru gadu norisinās Liepājas pludmalē. Šogad festivāls notiek jau 14. gadu. "Summer Sound" apvienos vietējos un starptautiskos ...
FOTO: grandiozas dejas pludmalē līdz pat rītausmai, pasaules zvaigznes un vietējās slavenības! "Summer Sound" otrā diena
Sestdien, 1. augustā, Liepājas pludmalē ar nerimstošu enerģiju, pasaules līmeņa zvaigznēm un tūkstošiem apmeklētāju noritēja Baltijā lielākā pludmales festivāla "Summer Sound 2026" otrā diena. Vērienīgās svinības, kas apvienoja gan sportiskas aktivitātes dienā, gan elektrizējošus koncertus naktī, noslēdzās ar dejām līdz pat svētdienas rītausmai. Piedāvājam ielūkoties festivāla spilgtākajos mirkļos.
Sestdienas vakara programmā uz skatuvēm kāpa gan pasaules mēroga elektroniskās mūzikas milži, gan vadošie Baltijas izpildītāji, dāvājot apmeklētājiem neaizmirstamu emociju gammu.
Priecē pasaules zvaigznes
Neapšaubāma vakara kulminācija bija Nīderlandes elektroniskās deju mūzikas superzvaigznes Hardwell uzstāšanās – pasaulslavenais dīdžejs parūpējās par elpu aizraujošu šovu, kas iekustināja ikvienu klātesošo. Tāpat festivāla apmeklētājus priecēja populārais britu "drum and bass" duets Sigma un Igaunijas kulta reperis Tomijs Kešs (Tommy Cash), kurš, kā ierasts, pārsteidza ar savu neatkārtojamo un provokatīvo skatuves tēlu.
Līdzās ārvalstu viesiem Liepājas smiltīs grandiozu ballīti sarīkoja arī Latvijas mākslinieku zvaigznājs. Par karstām dejām un skaļiem līdzi dziedāšanas mirkļiem gādāja "Bermudu Divstūris", etnomūzikas apvienība "Tautumeitas" un indīpopa grupa "Kautkaili".
Dejas līdz rītam
Festivāla otrā diena sākās jau krietni pirms galveno mākslinieku kāpšanas uz skatuves. Dienas pirmajā pusē apmeklētāji aktīvi izmantoja iespēju piedalīties tradicionālajā pludmales volejbola turnīrā, izbaudot vasarīgo laikapstākļu sniegtās priekšrocības.
Kad satumsa, paralēli koncertiem uz četrām galvenajām skatuvēm enerģiska ballīte sita augstu vilni arī specializētajā deju mūzikas zonā "Klubs++", kur ritmi un dejas nerimās līdz pat pirmajiem saules stariem.