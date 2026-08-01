Slavenības
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Influencere Juška Padruška kļuvusi par māmiņu
Ēdienu influencere un pazīstamā satura veidotāja Juška Padruška (īstajā vārdā Justīne Martinsone) kļuvusi par māmiņu. Ar priecīgo notikumu inflencere dalījusies sociālajā medijā "Instagram".
Savā "Instagram" kontā pazīstamā satura veidotāja dalījās ar ierakstu, kurā redzamas jaunās māmiņas un viņas mazuļa rokas. Influencere atklājusi, ka viņai piedzimusi meita, kurai dots skaists vārds - Lilija.
Ieraksts īsā laikā saņēmis simtiem apsveikumu. Jauno māmiņu sveikuši gan viņas sekotāji, gan sabiedrībā zināmi cilvēki, novēlot veselību, laimi un daudz skaistu mirkļu kopā ar mazuli.
Juška Padruška plašāku atpazīstamību ieguva ar savām receptēm, ēdienu ieteikumiem un ikdienas satura veidošanu sociālajos tīklos. Pēdējos mēnešos viņa ar sekotājiem dalījās arī gaidību laikā piedzīvotajā, tāpēc priecīgā ziņa par meitiņas nākšanu pasaulē izraisījusi lielu sajūsmu.