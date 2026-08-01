Kreisā krasta svētki
1. augustā galvaspilsētā aizvadīti Kreisā krasta svētki, kas aicināja rīdziniekus un pilsētas viesus atklāt Rīgu no jauna.
FOTO: radoši, sportiski un ar spožu mākslinieku uzstāšanos aizvadīti Kreisā krasta svētki
Augusta sākumu Rīga aizvada īpaši muzikāli, sportiski, garšīgi un radoši. 1. augustā galvaspilsētā nosvinēti Kreisā krasta svētki, kas aicināja rīdziniekus un pilsētas viesus atklāt Rīgu no jauna.
Laikapstākļu lutināti, svētku dalībnieki piedalījās dažādās aktivitātēs - radošajās darbnīcās, sporta notikumos, kā arī gardu maltīšu baudīšanā, kas ļāva atrast gan kopības sajūtu, gan svinēt svētkus un vasaru. Savukārt Kreisā krasta svētku kulminācijā viesus priecēja Aija Andrejeva un īpašs koncertprojekts GUSTAVO un orķestris "Rīga".
Īpašu interesi visas dienas garumā radīja performanču zona, kur satikās kustību māksla, mūzika un zinātne. Mazākie apmeklētāji ar aizrautību vēroja Cēsu Mazā teātra izrādi "Ūdens ceļš", kas saudzīgā un bērniem saprotamā veidā stāstīja par ūdens ceļu dabā. Savukārt Igaunijas zinātnes centra AHHAA šovi priecēja ar aizraujošiem eksperimentiem, bet "BUTŌ Lab" performance "Femina Vas Hermeticum" un "Waterflower" eksperimentālās elektroniskās mūzikas priekšnesums papildināja programmu ar laikmetīgās mākslas elementiem.
Rosība valdīja arī skeitparka teritorijā, kur profesionāli BMX, skrituļdēļu, skrituļslidu un skrejriteņu braucēji demonstrēja iespaidīgus trikus un vadīja meistarklases. Ikviens interesents varēja ne tikai vērot sportistus darbībā, bet arī pats izmēģināt dažādas disciplīnas, izmantojot organizatoru nodrošināto inventāru un saņemot pieredzējušu braucēju padomus.
Par vienu no šī gada jaunumiem kļuva fingerboard zona, kur visas dienas garumā notika mini sacensības. Apmeklētājus priecēja pazīstamu ekstrēmo sporta veidu pārstāvju – Nila Jansona, Artūra Bogdanoviča, Laura Gulbja un Dāvja Stumberga – priekšnesumi, bet pasākuma gaitu vadīja Einārs Lancmanis.
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