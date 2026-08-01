Rīgas Burgeru festivāls
Aizvadīta Rīgas Burgeru festivāla pirmā diena
FOTO: mutē kūstoši burgeri, kulinārijas šedevri un enerģiska mūzika - Rīgas Burgeru festivāla pirmā diena
No 1. līdz 2. augustam Rīga kļuvusi par oficiālo burgeru galvaspilsētu. Esplanādes parkā norisinās nu jau devītais Rīgas Burgeru festivāls.
Augusta pašā sākumā rīdziniekus un pilsētus viesus priecē burgeru, grila un dažāda veida ielu ēdiena (street food) svētki. Tajos piedalās burgernīcas un restorāni no visas Latvijas, piedāvājot dažāda veida burgerus un ievedot gardēžus arī neparastākās garšas pasaulēs.
Saskaņā ar "Live Riga" publicēto informāciju, "šogad festivālam pievienojas arī Latvijas labākie BBQ meistari, kuri sacentīsies par Labākā BBQ meistara titulu. Ikvienam festivāla apmeklētājam būs iespēja nobaudīt desmitiem dažādu burgeru, sekot līdzi kulinārijas sacensībām, apmeklēt grilēšanas meistarklases un baudīt muzikālus priekšnesumus".
Rīgas Burgeru festivāls norisinās divas dienas. Arī 2. augustā apmeklētājus gaidīs mutē kūstoši burgeri, muzikāli pārsteigumi, kā arī tiks noskaidrots “Festivāla labākais burgers”, ko vērtēs īpaši izveidota žūrija".