Liepājā aizvadīta "Summer Sound" pirmā diena. 31.07.2026
Festivāls "Summer Sound" katru gadu norisinās Liepājas pludmalē. 2026. gadā festivāls notiks jau 14. gadu. "Summer Sound" apvienos vietējos un ...
Skūpsti, atraktīvi tērpi, dejas un mūzika: Liepājā aizvadīta festivāla "Summer Sound" pirmā diena
31. jūlija vakarā Liepājas pludmalē sākās festivāla "Summer Sound" pirmā diena. Ballētāji festivāla teritorijā ieradās jau laikus. Daži bija tērpušies atraktīvos tērpos.
Festivāla "Summer Sound" pirmajā dienā uz vairākām skatuvēm kāpa gan pasaules mēroga zvaigznes, gan pašmāju mūziķi. Apmeklētāji varēja baudīt koncertus un nodoties dejām.
Sestdien festivāls "Summer Sound" turpināsies. Gaidāma igauņu repera, producenta un mākslinieka Tomija Keša uzstāšanās.
Kešs pērn pārstāvēja Igauniju Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu "Espresso Macchiato", kas kļuva par vienu no straumētākajām aizvadītā gada Eirovīzijas dziesmām.
Savas karjeras laikā Kešs sadarbojies ar vairākiem māksliniekiem, piemēram, "Charli XCX", "Diplo", "Bones" un "bbno$". Viņa populārāko dziesmu vidū ir, piemēram, "Stubid", "Figaro", "Zuccenberg", "United by Music" un "Euroz Dollaz Yeniz". Viņš uzstājies arī tādos festivālos kā "Glastonbury", "Sziget" un "Roskilde".
"Summer Sound" laikā uz vairākām skatuvēm kāps arī dažādu žanru pašmāju mākslinieki: Olga Rajecka ar grupu "Pērle", Roberts Gobziņš, humorroka grupa "Pirmais kurss", grupa "Oranžās brīvdienas" un duets "Čipsis un Dullais". Tāpat festivālā uzstāsies "Gapoljeri", "B Optimist", "Pidari", "Zōna", "Voiceks Voiska", "Raum" un "Vultura".
"Summer Sound" šogad uzstāsies elektroniskās mūzikas pārstāvji "Hardwell" no Nīderlandes, Alans Volkers no Norvēģijas, "Sigma" no Lielbritānijas, kā arī grupa "Gogol Bordello" no ASV.
Tāpat festivālā uzstāsies "Bermudu divstūris", "Singapūras satīns", reperi Ansis un Deniss, Eirovīzijas dalībnieces "Tautumeitas", kā arī Ralfa Eilanda kūrētais "The Big Bad Hit Show", "Very Cool People" ar Žoržu Siksnu un reperi Ozolu, kā arī citi pašmāju un starptautiskie mūziķi.