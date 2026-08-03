Eltons Džons paceļ glāzi par dzīvi. Jau 36 gadi bez alkohola!
Foto: Vida Press
Sers Eltons Džons reklamē savu bezalkoholisko vīnu. Pats grādīgos nelieto jau 36 gadus.
Slavenības

Eltons Džons paceļ glāzi par dzīvi. Jau 36 gadi bez alkohola!

Gerda Ansone

Jauns.lv

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Eltons Džons nosvinējis 36. gadadienu, kopš nelieto alkoholu, un atzinis, ka nozīmīgākajām svinībām dzīvē nemaz nav nepieciešami grādīgie dzērieni.

Eltons Džons paceļ glāzi par dzīvi. Jau 36 gadi be...

Mūzikas leģenda Eltons Džons vietnē “Instagram” atzīmēja 36. gadadienu kopš atteikšanās no alkohola. Par godu šim notikumam viņš publicēja priecīgu fotogrāfiju, kurā redzams ar glāzi sava bezalkoholiskā dzirkstošā vīna. Viņš arī atskatījās uz ceļu, kas būtiski mainīja viņa dzīvi.

2026. gada sākumā Eltons Džons kopā ar dzīvesbiedru Deividu Fērnišu izdeva savu bezalkoholisko dzirkstošo vīnu “Elton John Zero”.

Eltons Džons izdevis bezalkoholisko dzirkstošo vīnu

“Šodien aprit 36 gadi, kopš nelietoju alkoholu,” rakstīja Eltons. “Paceļu glāzi bezalkoholiskā [vīna] par godu dzīvei. Esmu pateicīgs par katru dienu.” Fotogrāfijā mūziķis redzams smaidošs, sēžam pie maltītes brīvā dabā. Viņam blakus novietota pudele atdzesēta bezalkoholiskā dzirkstošā vīna “Elton John Zero Blanc de Blancs”.

Zīmīgi, ka svinību noskaņu papildināja viņa leģendārā dziesma “I’m Still Standing” (“Es joprojām stāvu”) – skaņdarbs, kas kļuvis par neoficiālu izturības un spēka simbolu.

Šis nozīmīgais dzīves notikums arī pievērsis uzmanību Eltona izdotajam bezalkoholiskajam dzirkstošajam vīnam, ko mūziķis šā gada sākumā radīja kopā ar savu vīru Deividu Fērnišu.

Foto: Vida Press
2026. gada sākumā Eltons Džons kopā ar dzīvesbiedru Deividu Fērnišu izdeva savu bezalkoholisko dzirkstošo vīnu “Elton John Zero”.
2026. gada sākumā Eltons Džons kopā ar dzīvesbiedru Deividu Fērnišu izdeva savu bezalkoholisko dzirkstošo vīnu “Elton John Zero”.

Stāstot par iedvesmu šī zīmola radīšanai, Eltons iepriekš skaidroja: ““Elton John Zero” tapa no vienkāršas, bet skaistas idejas – radīt iespēju ikvienam būt daļai no svētkiem un kopīgi izbaudīt īpašus mirkļus.” Viņš piebilda: “Mūsu 0% alkohola “Blanc de Blancs” saglabā tradicionālā “Blanc de Blancs” eleganci, dzirkstošo raksturu un prieku, neko no tā nezaudējot. Tas radīts ar rūpību un pārdomātu pieeju, lai ikviens varētu baudīt svētku mirkļus – pacelt glāzi, izjust dzirkstošā dzēriena prieku un būt kopā ar citiem.”

Foto: Mirrorpix / Vida Press
Eltons Džons 1976. gadā, kad vēl lietoja grādīgos dzērienus.
Eltons Džons 1976. gadā, kad vēl lietoja grādīgos dzērienus.

Vairāk nekā trīsdesmit gadu pēc tam, kad šis lēmums mainīja viņa dzīvi, Eltona jaunākais tosts nebija veltīts tikai kārtējam gadam bez alkohola. Tas bija arī apliecinājums viņa spēkam, izturībai un spējai joprojām iedvesmot miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Foto: Shutterstock/ Vida Press
Eltons Džons koncertā 2008. gadā malko ūdeni. Kopš 1990. gada viņš alkoholam ir pateicis striktu nē un nelieto to arī svētku reizēs.
Eltons Džons koncertā 2008. gadā malko ūdeni. Kopš 1990. gada viņš alkoholam ir pateicis striktu nē un nelieto to arī svētku reizēs.

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