Arianas Grandes jaunākās fotogrāfijas raisa bažas par viņas veselību
Arianas Grandes fani ir noraizējušies par dziedātājas veselību, aplūkojot jaunākās fotogrāfijas, kas uzņemtas viņas koncertturnejas “Eternal Sunshine” laikā.
Popzvaigzne Ariana Grande šobrīd devusies pasaules koncertturnejā “Eternal Sunshine”. Viesojoties Monreālā (Kanādā), viņa nofotografēta kopā ar faniem, taču attēli izraisīja negaidīti plašu rezonansi pavisam cita iemesla dēļ.
33 gadus vecā dziedātāja fotogrāfijās izskatījās ļoti kalsna, un daļa fanu pauda bažas par viņas veselību, pieļaujot, ka tas varētu liecināt par nepietiekamu uzturu, par ko nekavējoties aizsāka diskusijas sociālajos tīklos.
Lai gan daudzi atzina, ka neklātos publiski apspriest sieviešu ķermeni, tūkstošiem cilvēku tomēr dalījās satraukumā un rakstīja, ka baidās – Arianai varētu būt nepieciešama nopietna palīdzība.
“Viņa burtiski nogalina sevi visu acu priekšā, un viņas komanda un ģimene to pieļauj tikai tāpēc, lai turpinātu pelnīt naudu,” platformā “X” rakstīja kāds lietotājs.
Cits komentētājs piebilda: “Es tikai vēlētos, lai kāds kaut ko darītu un palīdzētu viņai atlabt. Es viņu tik ļoti mīlu un patiesi ceru, ka viņa tiks galā ar to, ar ko šobrīd cīnās.” Vēl kāds rakstīja: “Godīgi sakot, nezinu, kā, bet viņa izskatās pat mazāka par šo fani… neticami.”
Ariana Grande dodas prom no pārtikas veikala ar pilniem maisiem
Kāds cits fans pauda cerību, ka dziedātāja atveseļosies: “Es patiesi ceru, ka viņai viss uzlabosies un ka viņa saņem nepieciešamo atbalstu. Sāpīgi viņu redzēt šādā stāvoklī. Es patiešām par viņu uztraucos. Diemžēl mēs neko nevaram darīt, vienīgi cerēt, ka viņa atveseļosies.”
Vēl kāds mudināja: “Iedodiet viņai kaut ko paēst, pirms viņa izgaist pavisam.”
Ariana Grande pagaidām nav komentējusi šos izteikumus.