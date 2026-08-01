Princese Ketrīna atzīta par šogad vislabāk ģērbto personu Lielbritānijā
Modes un dzīvesstila žurnāls "Tatler" nosaucis vislabāk ģērbtās personības Lielbritānijā, un Velsas princese Ketrīna ieņēmusi pirmo vietu.
44 gadus vecā princese iekļauta labāk un gaumīgāk ģērbto cilvēku sarakstā, ko izveidojis modes un dzīvesstila žurnāls “Tatler”. Viņa tajā ierindota kopā ar popzvaigznes Duas Lipas brāli un seriāla „Bridžertoni” zvaigzni Hannu Dodu. Ketrīna jau agrāk bija “Tatler” veidotā topa līdere – arī 2022. gadā viņa tajā ieguva pirmo vietu. Šoreiz žurnāls viņu īpaši slavē par atgriešanos sabiedrības uzmanības lokā pēc pārtraukuma karalisko pienākumu pildīšanā. 2024. gadā princese uz laiku atkāpās no publiskās dzīves, lai ārstētos no vēža.
Publikācijā uzsvērts, ka princese ir “atguvusi veselību un atkal kļuvusi par vienu no spilgtākajām britu modes ikonām”. Žurnāls viņu nodēvējis par “elegantāko personību Lielbritānijā”, norādot, ka Ketrīnas izvēlētie tērpi piešķir “īpašu mirdzumu jebkuram karaliskajam pasākumam”.
Princese bieži tiek slavēta par saviem elegantajiem un košajiem tērpiem. Šogad viņa piesaistīja uzmanību karaliskajās zirgu skriešanās sacīkstēs Askotā, prestižo pasākumu apmeklējot spilgti dzeltenā tērpā ar pieskaņotu cepuri.
Vimbldonas fināla spēles apmeklējumam jūlijā Ketrīna izvēlējās izsmalcinātu zāles zaļu kleitu, bet jūnijā, piedaloties “Trooping The Colour” parādē, viņa bija ģērbusies elegantā gaiši zilā tērpā.
Visaugstāk no sarakstā iekļautajiem vīriešiem ierindojās aktieris Edvards Bluemels. Viņš skatītājiem pazīstams pēc lomām tādos seriālos kā “Nogalināt Īvu” (“Killing Eve”) un “Mana lēdija Džeina” (“My Lady Jane”), bet drīzumā atveidos Erkilu Puaro jaunā BBC drāmā par leģendāro detektīvu.
33 gadus vecais aktieris ierindojās ceturtajā vietā. “Tatler” viņu raksturo kā cilvēku, kurš varētu kļūt par „jaunāko (un, iespējams, izskatīgāko) Erkilu Puaro”, kā arī uzslavēja viņa 90. gadu iedvesmoto „Londonas stilīgā puiša” tēlu.
Saraksta augšgalā viņam pievienojās ārste un veselības satura veidotāja doktore Radža Arora, kura ieguva otro vietu. Žurnāls viņu slavēja par spēju piešķirt eleganci pat ierastajam mediķu darba apģērbam.
Trešajā vietā ierindojās britu vieglatlēte Temi Odžora. “Tatler” uzsvēra, ka viņa savu garderobi veido ar čempiones vērienu, apvienojot “TikTok” iecienītus 2000. gadu sākuma stila tērpus ar īpaši iekārojamām un gaumīgām rokassomām.
Duas Lipas jaunākais brālis Džins Lipa ieņēma piekto vietu. Viņu slavēja par tērpu, kādu bija izvēlējies “Brit Awards” ballītei šā gada februārī. Lipa pasākumu apmeklēja skrituļslidotāju stila kreklā un ādas apģērbā.
Aktrise un modele Hanna Doda, kura vislabāk pazīstama ar lomu populārajā “Netflix” romantiskajā seriālā „Bridžertoni”, ieguva desmito vietu. “Tatler” viņu izcēla par drosmīgajiem tērpiem, kas “piesaista visu uzmanību”.
Sarakstā iekļautas arī mākslas mecenāte Batija Ofera un TV producente un rakstniece Džemima Hana, kuras ieņēma attiecīgi sesto un septīto vietu.
Meksikāņu izcelsmes amerikāņu aktrises Selmas Haijekas un franču miljardiera Fransuā Anrī Pino meita Valentīna Pino ierindota astotajā vietā. “Tatler” slavēja viņas izteiksmīgo smaidu un iespaidīgo garderobi, norādot, ka jaunietei „piemīt viss nepieciešamais”.
Devītajā vietā ierindojās Viktorijas un Alberta muzeja direktors Tristrams Hants.
Visas 25 vislabāk ģērbtās personības būs iespējams iepazīt žurnāla “Tatler” septembra numurā, kas digitālajā versijā un preses tirdzniecības vietās nonāks 6. augustā.