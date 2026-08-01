Princese Ketrīna atzīta par šogad vislabāk ģērbto personu Lielbritānijā
Foto: Alamy/Vida Press
Velsas princese Ketrīna.
Slavenības

Princese Ketrīna atzīta par šogad vislabāk ģērbto personu Lielbritānijā

Gerda Ansone

Jauns.lv

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Modes un dzīvesstila žurnāls "Tatler" nosaucis vislabāk ģērbtās personības Lielbritānijā, un Velsas princese Ketrīna ieņēmusi pirmo vietu.

Princese Ketrīna atzīta par šogad vislabāk ģērbto ...

44 gadus vecā princese iekļauta labāk un gaumīgāk ģērbto cilvēku sarakstā, ko izveidojis modes un dzīvesstila žurnāls “Tatler”. Viņa tajā ierindota kopā ar popzvaigznes Duas Lipas brāli un seriāla „Bridžertoni” zvaigzni Hannu Dodu. Ketrīna jau agrāk bija “Tatler” veidotā topa līdere – arī 2022. gadā viņa tajā ieguva pirmo vietu. Šoreiz žurnāls viņu īpaši slavē par atgriešanos sabiedrības uzmanības lokā pēc pārtraukuma karalisko pienākumu pildīšanā. 2024. gadā princese uz laiku atkāpās no publiskās dzīves, lai ārstētos no vēža.

Publikācijā uzsvērts, ka princese ir “atguvusi veselību un atkal kļuvusi par vienu no spilgtākajām britu modes ikonām”. Žurnāls viņu nodēvējis par “elegantāko personību Lielbritānijā”, norādot, ka Ketrīnas izvēlētie tērpi piešķir “īpašu mirdzumu jebkuram karaliskajam pasākumam”.  

Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press
Velsas princese Ketrīna karaliskajās zirgu skriešanās sacīkstēs Askotā 2026. gada jūnijā.
Velsas princese Ketrīna karaliskajās zirgu skriešanās sacīkstēs Askotā 2026. gada jūnijā.

Princese bieži tiek slavēta par saviem elegantajiem un košajiem tērpiem. Šogad viņa piesaistīja uzmanību karaliskajās zirgu skriešanās sacīkstēs Askotā, prestižo pasākumu apmeklējot spilgti dzeltenā tērpā ar pieskaņotu cepuri.

Foto: ddp/Andrew Parsons / Kensington Palace / B66 / Avalon / Vida Press
Velsas princese ar ģimeni, apmeklējot Vimbldonas tenisa čempionāta vīriešu vienspēļu finālu šāgada 12. jūlijā.
Velsas princese ar ģimeni, apmeklējot Vimbldonas tenisa čempionāta vīriešu vienspēļu finālu šāgada 12. jūlijā.

Vimbldonas fināla spēles apmeklējumam jūlijā Ketrīna izvēlējās izsmalcinātu zāles zaļu kleitu, bet jūnijā, piedaloties “Trooping The Colour” parādē, viņa bija ģērbusies elegantā gaiši zilā tērpā.

Foto: CAMERA PRESS/CAMERA PRESS / Vida Press
Princese Ketrīna “Trooping The Colour” parādē šā gada jūnijā.
Princese Ketrīna “Trooping The Colour” parādē šā gada jūnijā.

Visaugstāk no sarakstā iekļautajiem vīriešiem ierindojās aktieris Edvards Bluemels. Viņš skatītājiem pazīstams pēc lomām tādos seriālos kā “Nogalināt Īvu” (“Killing Eve”) un “Mana lēdija Džeina” (“My Lady Jane”), bet drīzumā atveidos Erkilu Puaro jaunā BBC drāmā par leģendāro detektīvu.

33 gadus vecais aktieris ierindojās ceturtajā vietā. “Tatler” viņu raksturo kā cilvēku, kurš varētu kļūt par „jaunāko (un, iespējams, izskatīgāko) Erkilu Puaro”, kā arī uzslavēja viņa 90. gadu iedvesmoto „Londonas stilīgā puiša” tēlu.

Foto: Best Image / BACKGRID/ Vida Press
Aktieris Edvards Bluemels.
Aktieris Edvards Bluemels.

Saraksta augšgalā viņam pievienojās ārste un veselības satura veidotāja doktore Radža Arora, kura ieguva otro vietu. Žurnāls viņu slavēja par spēju piešķirt eleganci pat ierastajam mediķu darba apģērbam.

Foto: Brett D. Cove / SplashNews.com/ Vida Press
Ārste un veselības satura veidotāja doktore Radža Arora.
Ārste un veselības satura veidotāja doktore Radža Arora.

Trešajā vietā ierindojās britu vieglatlēte Temi Odžora. “Tatler” uzsvēra, ka viņa savu garderobi veido ar čempiones vērienu, apvienojot “TikTok” iecienītus 2000. gadu sākuma stila tērpus ar īpaši iekārojamām un gaumīgām rokassomām.

Foto: Jason Sean Weiss/BFA.com/Shutterstock/ Vida Press
Vieglatlēte Temi Odžora.
Vieglatlēte Temi Odžora.

Duas Lipas jaunākais brālis Džins Lipa ieņēma piekto vietu. Viņu slavēja par tērpu, kādu bija izvēlējies “Brit Awards” ballītei šā gada februārī. Lipa pasākumu apmeklēja skrituļslidotāju stila kreklā un ādas apģērbā. 

Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID/ Vida Press
Duas Lipas jaunākais brālis Džins Lipa.
Duas Lipas jaunākais brālis Džins Lipa.

Aktrise un modele Hanna Doda, kura vislabāk pazīstama ar lomu populārajā “Netflix” romantiskajā seriālā „Bridžertoni”, ieguva desmito vietu. “Tatler” viņu izcēla par drosmīgajiem tērpiem, kas “piesaista visu uzmanību”.

Foto: CAMERA PRESS/Jimmy James / Vida Press
Aktrise un modele Hanna Doda
Aktrise un modele Hanna Doda

Sarakstā iekļautas arī mākslas mecenāte Batija Ofera un TV producente un rakstniece Džemima Hana, kuras ieņēma attiecīgi sesto un septīto vietu.

Meksikāņu izcelsmes amerikāņu aktrises Selmas Haijekas un franču miljardiera Fransuā Anrī Pino meita Valentīna Pino ierindota astotajā vietā. “Tatler” slavēja viņas izteiksmīgo smaidu un iespaidīgo garderobi, norādot, ka jaunietei „piemīt viss nepieciešamais”.

Foto: VEGAN / BACKGRID/ Vida Press
Aktrises Selmas Haijekas un miljardiera Fransuā Anrī Pino meita Valentīna Pino.
Aktrises Selmas Haijekas un miljardiera Fransuā Anrī Pino meita Valentīna Pino.

Devītajā vietā ierindojās Viktorijas un Alberta muzeja direktors Tristrams Hants.

Foto: James Veysey/Shutterstock/ Vida Press
Viktorijas un Alberta muzeja direktors sers Tristrams Hants.
Viktorijas un Alberta muzeja direktors sers Tristrams Hants.

Visas 25 vislabāk ģērbtās personības būs iespējams iepazīt žurnāla “Tatler” septembra numurā, kas digitālajā versijā un preses tirdzniecības vietās nonāks 6. augustā.

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