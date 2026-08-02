Bens Afleks izrādās liels gudrinieks! Vinnē miljonu zināšanu šovā
Holivudas aktieris Bens Afleks kopā ar TV zināšanu viktorīnas “Jeopardy!” čempionu Džeimiju Dingu spēļu šovā “Gribi būt miljonārs?" (“Who Wants to Be a Millionaire”) ieguvuši galveno balvu, kas tiks ziedota labdarībai.
Pāris izcīnīja miljonu dolāru balvu telekanāla ABC populārajā zināšanu spēlē “Gribi būt miljonārs?”, pareizi atbildot uz visiem 15 jautājumiem. Šovu televīzijas ekrānos demonstrēja 30. jūlijā. Laimestu paredzēts novirzīt Afleka labdarības fondam “Eastern Congo Initiative”.
Epizodes sākumā, kas turpinājās no vietas, kur iepriekšējās nedēļas raidījums bija beidzies, 57 gadus vecais Afleks pastāstīja, ka viņa dibinātā iniciatīva atbalsta kopienu organizācijas reģionā, kuru smagi skāris “ļoti traumatisks karš”.
Šīs nedēļas epizode sākās ar to, ka Aflekam un Dingam spēlē bija palikuši tikai divi jautājumi.
Bens Afleks un Džeimijs Dings piedalās spēlē “Gribi būt miljonārs?”
500 000 dolāru vērtajā jautājumā bija jāatbild: “Kāds sasniegums notika tikai divus mēnešus pēc tam, kad “The New York Times” rakstā tika apgalvots, ka līdz tam būs jāgaida ‘miljons līdz desmit miljoni gadu’?”
Iespējamās atbildes bija: atoma sašķelšana, zīdītāja klonēšana, pirmais lidojums ar lidmašīnu vai poliomielīta vakcīna.
Dingam uzreiz šķita, ka pareizā atbilde ir C – pirmais lidojums ar lidmašīnu, un Afleks viņam piekrita. “Es to atceros tikai tāpēc, ka manā dzīvē bija periods, kad es meklēju piemērus, kuros prese bija kļūdījusies. Jā, gluži nejauši,” paskaidroja filmas “Armagedons” aktieris. “Es kaut kā miglaini, zemapziņā atceros par “The New York Times” un brāļiem Raitiem, un to, ka tas bija 1905., 1903. vai 1904. gads.”
“Man šķiet, ka 1903. gads,” sacīja Dings, uz ko vadītājs Džimijs Kimmels pajokoja: “Daudz gudrāks par Metu,” ar to draudzīgi atsaucoties uz Afleka tuvo draugu Metu Deimonu, kurš pērn piedalījās šovā kopā ar Kenu Dženingsu un arī laimēja vienu miljonu dolāru.
Nebūdami pārliecināti, abi izmantoja iespēju “50:50”, lai izslēgtu divas nepareizās atbildes. Palika divi varianti: A – atoma sašķelšana, un C – pirmais lidojums ar lidmašīnu.
“Nu, C joprojām paliek spēlē, bet sasodīts. Ja pareizā atbilde nav C, tad tā ir A,” jokoja Afleks. “Ļoti loģiski,” piekrita Dings. “Man joprojām kopumā daudz ticamāks šķiet C variants, nevis A, jo cilvēki neiet ārā, neskatās debesīs un nesapņo par atoma sašķelšanu, bet mēs visi sapņojam par lidošanu.”
Pēc neilgas apspriešanās Afleks piekrita Dinga argumentiem un uzticējās viņam. “Draugs, es atnācu šeit kopā ar tevi,” aktieris sacīja, apliekot roku spēles kolēģim ap pleciem. “Ved mūs uz priekšu. Es esmu ar tevi. Ja tu tā jūti, atbildam tā.”
Kimmels atklāja pareizo atbildi, sakot: “Džeimij, ļauj man pateikt, ko tu izdarīji pareizi. 1903. gads tiešām bija tas, kad brāļi Raiti pacēlās gaisā ar lidmašīnu, un tie ciniskie, neticīgie ļaudis no “The New York Times” nespēja noticēt.”
Pēc tam sekoja jautājums par vienu miljonu dolāru balvu: “Kurā no šiem vārdiem nekad nav saukti tītari, kurus ikgadējās Pateicības dienas laikā tradicionāli apžēlo ASV prezidents?”
Iespējamās atbildes bija: Zemesriekstu sviests un Želeja (“Peanut Butter & Jelly”), Kartupelis un Mazulis (“Tater & Tot”), Makarons un Siers (“Mac & Cheese”) un Spageti un Kotlete (“Spaghetti & Meatball”).
Aplūkojot atbilžu variantus, Afleks sacīja: “Jūs jokojat,” un ierosināja izmantot iespēju – “zvans draugam”. Kad Kimmels atgādināja, ka viņiem vēl ir iespēja jautāt vadītājam, Afleks vēlreiz ieteica labāk piezvanīt Dinga draugam.
“Mēs tikpat labi varam palūgt palīdzību Džimijam,” skaļi apsvēra Afleks. Uz to Kimmels pajokoja: “Labi, man nav jāizsaka neviena no savām sasodītajām domām, ja jūs nevēlaties.”
“Patiesībā tu ļoti labi orientējies ēdienos un kulinārijā, arī aktuālajos notikumos. Iespējams, tu to zini,” sacīja filmas “Labais Vils Hantings” zvaigzne.
“Pilnīgi pareizi,” atbildēja Kimmels. “Es par to runāju savā šovā. Katru gadu.” Šovmenis piebilda – lai gan neesot pilnīgi pārliecināts, vārdi Spageti un Kotlete viņam nešķietot pazīstami.
“Es varu iztēloties, kā Donalds Tramps tur lielu bļodu rokās un ēd spageti ar kotletēm,” jokoja Kimmels. “Man šķiet, ka šis variants nebūtu īstais.”
“Šis ir cilvēks, kurš patiešām pievērstu uzmanību katra apžēlotā tītara vārdam,” sacīja Afleks. “Droši vien īstākais cilvēks pasaulē, kam uzdot šo jautājumu.” “Ja es kļūdos, man ļoti žēl. Bet mana galīgā atbilde ir – Spageti un Kotlete,” sacīja Dings.
Abi pateicās Kimmelam par padomu, bet drošības pēc nolēma piezvanīt vēl kādam no Dinga draugiem.
“Džimij, tev varētu patikt mans draugs,” sacīja Dings. “Viņš ir beidzis Hārvardu, ir tēvs, mums ir tikai divu gadu vecuma starpība, bet kopā esam piedzīvojuši daudz pārbaudījumu un grūtību. Gluži kā Bens un Mets.”
Kad Dinga draugs nepaspēja atbildēt noteiktajā laikā, Kimmels pajokoja: “Ak, viņš ir tāds pats kā Mets,” turpinot savu ilggadējo draudzīgo ķircināšanos ar filmas “Odiseja” aktieri.
Afleks ieminējās Dingam, ka viņiem ir “paveicies” saņemt palīdzību no “pasaulē lielākā eksperta tieši šāda veida stāstos”, ar to domājot Kimmelu. Viņš turpināja: “Es nezinu, kā tu domā, bet es liktu uz Džimija atbildi. Es izvēlētos to.”
Viņi izvēlējās atbildi “Spageti un Kotlete” un izcīnīja vienu miljonu dolāru. Gan Afleks, gan Dings aiz prieka lēkāja, apskāvuši viens otru, kamēr virs viņiem lija konfetti lietus.