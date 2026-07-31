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Laimas Vaikules festivālā viesojas apjūsmotais Grey Wiese. Kas ir šis blogeris ar diviem miljoniem sekotāju?
Senāk uz Laimas Vaikules festivālu Jūrmalā brauca miljonāri, bet šoreiz te viesojās populārais dzīvesstila blogeris Grey Wiese. Viņš ir cilvēks ar milzīgu auditoriju - blogera aktivitātēm sociālajos tīklos seko vairāk nekā divi miljoni interesentu.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", blogera īstais vārds ir Sergejs Grigorjevs-Apolonovs, un viņš no Krievijas uz Eiropu emigrēja jau pirms daudziem gadiem. Sākotnēji Grey Wiese dzīvoja Vācijā, un tur viņam joprojām ir nekustamais īpašums. Pašlaik viņš lielākoties mīt Francijā, demonstrē ekskluzīvu dzīvesveidu un lepojas, ka sadarbojas ar franču augstās modes namiem.
Iepriekš, kad vēl dzīvoja Krievijā, Sergejs darbojās mārketinga jomā. Viņš sociālajos tīklos strauji ieguvis popularitāti, un tagad krievvalodīgā auditorija no visas pasaules seko līdzi Grey Wiese dzīvesstilam – kā viņš gatavo maltītes, kā ceļo pa pasauli un bauda ekskluzīvu atpūtu, tērpjas Francijas augsto modes namu apģērbā, kā arī piepilda savu bērnības sapni un dzied. Grey Wiese skaidri ir paudis arī savu homoseksuālo orientāciju. Beidzamajā laikā virmo runas, ka viņš it kā ir pašķīries no sava ilggadējā drauga Andreja.
Sergejs no Francijas bija atlidojis uz Jūrmalu, kur noīrējis 1830. gadā celtu koka mājiņu, un mitinājās tajā kopā ar savu pavadošo sastāvu – stilisti, operatoru un palīgu. Cilvēki Jūrmalas ielās blogeri atpazīst, un ikviens vēlas nobildēties ar populārāko krievvalodīgo influenceri Eiropā. Sergeju ļoti mīl arī sievietes, jo viņš patiešām iedvesmo ar savu nevainojamo izskatu, tērpiem, grimu, frizūrām un aksesuāriem. Piemēram, pirms Laimas festivāla Grey Wiese bija apmeklējis manikīri un izvēlējies nagu laku pasteļtonī. Jau esot Jūrmalā, viņš tieši pirms festivāla atklāšanas koncerta bija pieaudzējis garus, blondus matus.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Grey Wiese atklāj, ka Jūrmalā ir otro reizi. “Pirms vairākiem gadiem es no Krievijas ar automašīnu braucu uz Vāciju. Toreiz braucu caur Rīgu un pārnakšņoju Jūrmalā. Man te ļoti patika. Un tagad man Jūrmalā patīk vēl vairāk, jo te ir lieliski laikapstākļi – ne pārāk karsts, ne pārāk auksts. Mums Parīzē tagad ir neizturams karstums, bet te ir tik patīkams jūras gaiss, gluži kā pasakā. Jūrmalā man ir tik ciešs miegs kā jaundzimušajam.”
Grey Wiese jau ir izveidojis videosižetu par Latvijas produktiem. “Tie produkti man ir ļoti tuvi. Jā, es tiešām neēdu fast food ēdienus. Man ļoti patika Latvijas gaļa. Šašliks bija no augstvērtīgas aitas gaļas. Te nobaudīju arī ļoti gardu stori.”
Pēc Laimas Vaikules festivāla, kuru Grey Wiese apmeklēja visas trīs dienas un turklāt arī piedalījās nakts ballītēs, viņš jau ir devies atpakaļ uz Franciju. “Taču es ar lielāko prieku atbrauktu vēl un padzīvotu ilgāk. Būtu lieliski, ja es te varētu kādu mēnesi padzīvot,” saka Grey Wiese.