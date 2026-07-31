Andrim Bulim dzīvē varenas pārmaiņas. Un viss sākās ar sludinājumu...
Jau šoruden Latvijas Sabiedriskā medija izklaides šova "Es mīlu tevi, Latvija!" viens no komandu kapteiņiem būs atraktīvais aktieris Andris Bulis, bet pretinieku komandai - Gints Grāvelis. Abi aktieri duetā "GraBulis" nesen straujā tempā ieguvuši klausītāju mīlestību.
Dailes teātra aktieris Andris Bulis sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atzīst, ka nemaz tik viegli nav ticis pie izklaides šova "Es mīlu tevi, Latvija!" komandu kapteiņa pienākumu pildīšanas. Vispirms gan viņš, gan kolēģis Gints Grāvelis saņēmis uzaicinājumu piedalīties atlasē un sacensties ar citiem pretendentiem.
Nevajag salīdzināt ar bijušajiem
“Kad mums ar Gintu pateica, ka esam izvēlēti, bija liels prieks. Godīgi sakot, patīkami, ka varēs forši padauzīties, un droši vien skatītāji to redzēs. Nevēlamies, lai mūs salīdzina, bet noteikti jau salīdzinās ar bijušajiem komandu kapteiņiem Janu (Duļevsku) un Valteru (Krauzi). Viņi ir brīnišķīgi vadītāji, kopā esam arī strādājuši. Bet te ir citi uzstādījumi un, protams, cita televīzija, tāpēc būs jautri. Dažas spēles jau ir nofilmētas, vēl turpinām filmēt. Komandas ir tik dažādas, uzdevumi ir mainījušies. Galvenais, lai ģimenes kopā skatās un min, lai cilvēki uzzina par Latviju. Arī pats pēc raidījuma filmēšanas esmu mājās pārbaudījis, vai tiešām tā var būt. Tas ir mūsu galvenais mērķis – lai cilvēki uzzina arvien vairāk par Latviju un arī mīl to arvien vairāk,” par raidījuma ideju stāsta Andris Bulis.
Sludinājums maina dzīvi
Lai arī šovā Andris un Gints tagad vada pretinieku komandas, ar abu izveidoto duetu "GraBulis" aktieri straujā tempā ieguvuši skatītāju mīlestību. “Skaidrs, ka Gintu jau es zinu ļoti ilgi, esam teātrī strādājuši un vienā akadēmijā studējuši. Gints ir par mani dažus kursus vecāks. Bet mūsu duets izveidojās nejauši. Pirms kādiem trim gadiem man bija dzejas vakars, vajadzēja, lai kāds piespēlē kādu mūzikas instrumentu. Uzrunāju Gintu, vai var man piespēlēt. Nekāds solists jau neesmu, bet varbūt kādu dziesmu varu arī nodziedāt. Un viss, tā joprojām esam kopā. Sākumā jau paimprovizējām programmu, tad kādu laiku nesadarbojāmies, tad atkal kaut kur ar Ginču aizbraucām. Jokodamies ierakstīju feisbukā sludinājumu, ka ir duets, kas reti tiek un ir aizņemts, tāpēc dārgi. Un ar humoru arī tas viss aizgāja. Mums sāka zvanīt Latvijas kultūras nami, aicinot uzstāties, bet mums tobrīd nebija ne programmas, ne kā – vienkārši braucām pie cilvēkiem no vienas vietas uz citu. Uzstādījums bija apzināti braukt ārpus Rīgas pie cilvēkiem laukos, cik nu spējām aizbraukt, jo ir taču darbs teātrī. Tad nu šogad 14. oktobrī mums būs pirmais koncerts Rīgā, mūzikas namā "Daile",” stāsta aktieris, aicinot noteikti uzrakstīt, ka abi ar Gintu esot forši džeki.
Reibinoši panākumi šlāgermūzikā
Andra un Ginta duets "GraBulis" straujā tempā guvis galvu reibinošus panākumus un klausītāju mīlestību. Viņu pirmais oriģināldarbs "Vecums nenāk viens" jau kļuvusi par tautā dziedamu dziesmu un "Latvijas sirdsdziesmas" finālā ieguva otro vietu.
"Latvijas sirdsdziesma 2026" fināls
Noskaidrots Latvijas sabiedriskā medija raidījuma "Latvijas sirdsdziesma" desmitā jubilejas gada uzvarētājs.
“Jau šonedēļ dodamies uz ierakstu studiju. Mums taps vēl divas jaunas oriģināldziesmas un tuvākajā laikā vēl divas dziesmas,” nākotnes plānus atklāj Bulis un piebilst: “Es gan nezinu, kādi ir tie galvu reibinošie panākumi… Bet nupat uzstājāmies Sklandraušu festivālā Dundagā, mums bija atvēlēta stunda uz skatuves, un bija tik daudz cilvēku! Sākumā domājām, ka uzstāsies vēl kāda grupa, bet izrādījās, ka tomēr uz mums. Ar Gintu esam par šo runājuši – ka uzticība, aplausi un laiks, ko cilvēki mums velta, ir jānopelna. Tas ir liels siltums, ko cilvēki mums dod, dzied līdzi un smejas. Un, kad zvana kāda kultūras centra vadītāja un saka – es nezinu, ko jūs darāt ar tiem cilvēkiem, bet viss ir izpārdots... Tādu uzticību ir grūti dabūt un viegli zaudēt, tāpēc mums tā ir arī liela atbildība. Pēc "Latvijas sirdsdziesmas" fināla saņēmām daudzus video, kuros vecāki nofilmējuši, kā viņu bērni pie televizora ekrāna dzied dziesmu "Vecums nenāk viens". Mēs ar Gintu spriedām, ka laikam lielāku mīlestību un atbalstu nevar nopelnīt, ja mūsu dziesmu dzied izlaidumā un velta apsveikumu raidījumā. Tad jau esam tikuši pie tām sirsniņām, pie kurām vajag.”
Personiskajā dzīvē viss sabalansēts
Uz jautājumu, vai arī Andris ar Gintu ir ikdienā labākie draugi, aktieris smejot atbild tā: “Es jūtu, ka jāļauj Gintam no manis atpūsties. Nav tā, ka mēs katru dienu sazvanāmies, bet mēs priecājamies būt kopā. Arī tagad, ierakstot šovu "Es mīlu tevi, Latvija!", mums ir labvēlīga konkurence, jo ne es, ne Gints negrib zaudēt. Man prieks par Gintu, jo arī viņam ir aizņemta vasara. Es novēlu, lai viņam izdodas, jo Gintam ir liela loma vienā no filmām, kas pašlaik top. Priecājos, ka mans nenopietnais draugs nopietni strādā. Zinu, ka Gints garšīgi gatavo, bet būs viņam jāpārmet, ka nekad līdz šim nav mani ar savu gatavoto ēdienu pacienājis. Skaidrs, ka Gints ir kaislīgs makšķernieks, savukārt es neesmu ne makšķernieks, ne sēņotājs, ne mednieks, tāpēc to atstāju Ginta ziņā.”
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