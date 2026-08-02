Atvadu izrāde egoistiskai draudzībai. Seriāla "The Hacks" recenzija
Daudz pieredzējusī Lasvegasas komiķe Debora Vensa (Džīna Smārta) un jaunā rakstniece Eiva (Hanna Einbindere) sadarbību sāk piespiedu kārtā – Eiva kritusi industrijas nežēlastībā kāda neveiksmīga joka dēļ, bet Debora riskē zaudēt savu desmitgadēm veidoto karjeru, jo gluži vienkārši vairs nav aktuāla. Piecu sezonu laikā viņas kļuvušas par tuvām draudzenēm un vienu no visvairāk atmiņā paliekošajiem seriālu tandēmiem.
Pirmā «Hacks» sezona ekrānos «HBO Max» paspārnē nonāca 2021. gada pavasarī. Kritiķu slavas dziesmas, balvas un skatītāju mīlestība ļāva bez liekas kavēšanās turpināt seriālu vēl ar četrām sezonām, bet šovasar 28. maijā tas pēc piecām sezonām un 47 sērijām emocionāli un varbūt nedaudz pārāk salkani no skatītājiem atvadījās.
Biežāk lietotais seriāla tulkojums latviešu valodā ir «Padomi», kas ir burtisks, šķietami pareizs, bet šajā gadījumā ne visai precīzs pārnesums. Protams, seriālā netrūkst noderīgu padomu un pamācošu dzīves atziņu, tomēr, parokoties dziļāk, var atrast, ka ar «hack» mēdz apzīmēt arī rakstniekus, kuri tekstus rada naudas dēļ, īpaši nedomājot par to kvalitāti vai oriģinalitāti.
Iespējams, precīzāks seriāla nosaukums latviešu valodā būtu «Skribentes», jo stāsts ir par radošiem izaicinājumiem, ar ko populārajā kultūrā saskaras daudzi talanti – kā piesaistīt auditorijas uzmanību, atstrādāt dažādu reklāmdevēju prasības, būt ērtam un saprotamam vadībai un skatītājam, kurš pats visbiežāk nezina, ko grib, bet reizē atstāt ko paliekošu un tādu, ar ko būtu vērts lepoties. Abas sievietes, katra no savas paaudzes, par to cīnās atšķirīgos veidos, brīžiem zaudē ticību sev, viena otrai un izklaides industrijai kopumā, bet cauri sezonām viņas kopā ar skatītājiem nonāk pie izpratnes, ka nav nemaz tik atšķirīgas.
Izcilība, kas beigās izplēn
«Hacks» pirmās četras sezonas skatījos vienā rāvienā, ar aizturētu elpu, baidoties palaist garām kādu trāpīgu frāzi, negaidītu sprādzienu abu radošo personību attiecībās, ko izraisījis kāds šķietami nenozīmīgs sīkums, vai dzēlību paraugstundu.
Ar piekto sezonu klājās nedaudz grūtāk un lēnīgāk, bet ne tādēļ, ka tā būtu garlaicīga vai, nedod Dievs, slikta. Nē, tā vienkārši atšķīrās no iepriekš redzētā. Noslēdzošajā sezonā man pietrūka tā, kas bija galvenais dzinējspēks iepriekšējās sezonās, – Deboras un Eivas cīņas, aso, brīžiem nesamierināmo pretrunu, radošo konfliktu, izvēles, ko otra neprata vai nevēlējās pieņemt. Viņas šķita samierinājušās ar otras «tarakāniem», un mierīga līdzāspastāvēšana jau vairs nav tik aizraujoša, vai ne? Jā, viņas vēl arvien cīnās pret šovbiznesa pasauli, kurā valda vīrieši ar stipri pārspīlētu varas apziņu un novecojušiem uzskatiem, bet to jau mēs esam gana daudz redzējuši.
Nepamet izjūta, ka tas darīts ar nolūku. Pēc strīdiem, pārpratumiem, šķietami nesamierināmi atšķirīgiem pasaules redzējumiem, nodevībām, meliem, emocionālas un pat fiziskas vardarbības, kas jebkuru citu draudzību jau sen būtu salauzusi, Deboras un Eivas attiecības ir pilnveidojušās un nobriedušas tik tālu, ka viņām vienai otrai vairs nekas nav jāpierāda. Tieši tādēļ atvadas no iemīļotajām varonēm ir mierīgas, bez pārspīlētas traģikas un nožēlas, ka turpinājuma nebūs. Jāatzīst, ka tā ir liela prasme – aiziet tieši laikā. Ne visiem TV projektiem tas izdodas, bet «Hacks» ir ielēcis pēdējā vilcienā.
Pārāk ērti, lai noticētu
Lai gan seriāla centrā izvirzās sievietes cīņa par savu vietu šovbiznesa Olimpā, līdzpārdzīvojums iztrūkst. Brīžiem gluži vienkārši ir grūti saprast, kādēļ Debora tik ļoti cīnās – vai tā tiešām ir vēlme runāt, tikt sadzirdētai un atstāt ko paliekošu vēsturē, vai liela mākslinieka nevēlēšanās pamest skatuvi un egoistisks aprēķins netikt aizmirstai. Viens otru, protams, neizslēdz, tomēr spītīga turēšanās tur, kur tevi īsti neviens vairs negaida, nav glaimojoša. It īpaši, ja ir pilnīgi skaidrs, ka darba zaudējums pieredzes bagātajai šovbiznesa zvaigznei nenozīmēs dzīvi trūkumā vai izslēgšanu no sabiedriskās dzīves.
Vēl grūtāk ir just līdzi Deborai viņas stipri viduvējo joku dēļ. Skatītājam visu laiku ticis stāstīts, cik diža komiķe viņa ir, bet, kad dzirdam viņas uzstāšanās, tās šķiet vien leģendas bez seguma. Tas arī neļauj noticēt milzīgajai fanu armijai, kas ir gatavi apvienot spēkus, lai izceltu savu elku atkal saulītē. Mūsdienās šāda lojalitāte ir praktiski neiespējama. Pasaulē, kurā mums rokasstiepiena un dažu klikšķu attālumā ir pieejams viss, ar nostalģiju par aizgājušajiem laikiem un to spozmi nepietiek, lai veci un krietni ierūsējuši elki pulcētu fanu armijas. Bet neko citu Debora vairs piedāvāt nevar.
Ar Eivu ir vēl sarežģītāk, jo jaunā rakstniece, lai gan talantīga, ir arī lecīga un kaprīza. Viņa sapņo radīt savu seriālu, bet tā vietā atkal un atkal atgriežas pie Deboras. Nav skaidrs, vai tā ir draudzība un uzticība, aprēķins un pašlabuma meklējumi vai gluži vienkārši toksiska līdzatkarība, un šis neviennozīmīgais emociju sajaukums rada vēlmi vienkārši krietni sapurināt jauno sievieti, lai viņa beidzot pieņemtu skaidrus un saprotamus lēmumus. Te gan jāpatur prātā, ka arī dzīvē mūsu darbiem ne vienmēr ir viennozīmīgs pamatojums un dažreiz svarīgāk par lielo mērķi un ideālo piecgades plānu ir pats process – būt un darīt, kļūdīties, piecreiz kāpt uz veciem grābekļiem, nožēlot, bet turpināt darīt, kamēr izdodas sasniegt to, kas sniedz gandarījumu. Pat ja tas nav tas, ko biji iedomājies.
Kritiķu mīlestība
Līdz ar «Hacks» veiksmes stāstu prožektoru gaismā vēl spilgtāk uzmirdzējusi Deboras Vensas lomas atveidotāja Džīna Smārta. Lai gan šis vārds nav tas, kas uzreiz nāk prātā, domājot par populārām aktrisēm, viņas ieguldījums TV, kino un teātra pasaulē ir iespaidīgs.
Aktrise karjeru sāka septiņdesmitajos gados, strādājot gan televīzijā, gan teātrī, un viņai izdevies lauzt vienu no šovbiznesa stereotipiem par jaunības kultu. Gluži pretēji – tieši pēdējās desmitgadēs viņa piedzīvo jaunu karjeras uzrāvienu un veiksmīgi filmējusies tādos populāros seriālos kā «Fargo», «Legion», «Watchmen», «Mare of Easttown» u. c.
gadā pēc «Hacks» nonākšanas uz ekrāniem tobrīd 69 gadus vecā Smārta ieguva neoficiālo «HBO karalienes» titulu. Smārtas panākumus apliecina arī kritiķu atzinība. Viņas kontā ir septiņas «Emmy» balvas. Pirmās divas viņa saņēma 2000. un 2001. gadā par lomu vienā no visu laiku populārākajiem un godalgām bagātākajiem amerikāņu situāciju komēdijseriāliem «Freizers» («Frasier»), bet Deboras Vensas loma aktrisei atnesa četras «Emmy» balvas un trīs «Zelta globusus».
Dažādās balvu ceremonijās godināts arī pats seriāls, un, par spīti skatītāju un atsevišķu kritiķu atturīgajam pēdējās sezonas vērtējumam, jūlija sākumā publicētajā «Emmy» nominantu sarakstā «Hacks» ir starp līderiem ar 24 nominācijām. To apsteidz tikai ātrās palīdzības spriedzes seriāls «The Pitt» ar 25 nominācijām.
Neraugoties uz to, ka pēdējā sezona ir neliela vilšanās, šī projekta galvenā veiksme tomēr ir un paliek tieši neparastā Deboras un Eivas partnerība – divu dažādu paaudžu sieviešu draudzības tēlojums, kam līdzvērtīgu TV pasaulē uzreiz nav iespējams atsaukt atmiņā. Un ar to pilnīgi pietiek, lai ieliktu šo seriālu savā «noteikti jānoskatās» sarakstā, ja tas vēl nav izdarīts.