Pakaļdzīšanās anatomija. Seriāla "I Will Find You" recenzija
"Es tevi atradīšu" ir Hārlana Kobena romāna adaptācija, ko var lūkot straumēšanas platformā "Netflix".
Nakts vidū gādīgā un turīgā ģimenes tēva Deivida Barouzas (Sems Vorsingtons) piepilsētas mājā atrod brutāli nogalinātu bērnu. Tēvu ieliek cietumā un nepatiesi notiesā par slepkavību. Bet tad nejaušā fotogrāfijā atklājas, ka viņa dēls varētu būt dzīvs – bet kā? Patiesību palīdz noskaidrot reputāciju zaudējusi Bostonas žurnāliste Reičela (Brita Louere). Tikām pakaļ dzenas FIB, bet kāds cits izbēgušo tēvu grib nogalināt. Kāpēc? Un kur ir viņa dēls?
Sēnalu literatūra jeb Peļņas automāts
TV kritiķi medijos sarkastiski izteikušies par šo trillersāgu, šķetinot Kobanam raksturīgo autordarba formulu: parastu cilvēku piemeklē nelaime, kāda skar varbūt vienu no miljona, neticami sižeta pavērsieni, ainas kā labākajos Holivudas grāvējos, loģikas trūkums un vāja nozieguma motivācija, ko papildina intensīvs fināls ar skatītājam apsolīto, emocionālo atklāsmi par īsto vainīgo. Ļaundaris izrādās kāds, kuru neviens nespēja iedomāties.
Kritiķu šķērmais atzinums varbūt ir pamatots, taču neatspoguļojas seriāla rekordaugstajos ieņēmumos un skatītāju interesē. Kopš «Es tevi atradīšu» pirmizrādes šīgada 18. jūnijā četru dienu laikā tas sasniedzis 24 000 000 skatījumu, kļūstot par «Netflix» veiksmīgāko jauna seriāla debiju 2026. gadā. Kobana radošā daiļrade uzrāda fenomenu, ko ap 2022. gadu iezīmēja rakstniece Frīda Makfadena. Viņa radīja pasaules līmeņa dižpārdokli «Mājkalpotāja» ar daudziem tās turpinājumiem, un secīgi turpinājās arī viņas romāna ekranizācija – protams, ar milzīgiem ieņēmumiem.
Ko gan teikt šeit? Vairāk par literāru kvalitāti, ticamību un varoņu niansētu izstrādi abu autoru darbi uzrāda, cik ļoti skatītājs un lasītājs ir gatavs maksāt par piedāvāto spriedzi un dopamīna kokteili – kaut vienkāršā sižetā. Minētā formula patlaban ir viens no būtiskiem straumēšanas platformu peļņas «bankomātiem», kas izpaužas arī veidā, kā būvē scenāriju – skatītājam pašam neļauj pamazām nojaust vai šķetināt patiesību, to viņam jau gatavu kā uz paplātes pasniedz pašās stāsta beigās.
Farmācijas haizivis un izbēgšanas
Tātad galvenais varonis Deivids izlaužas no cietuma un bēg no FIB. Policijas sižeta līnija būtu diezgan saturīga, ņemot vērā pārliecinošo, simpātisko izmeklētāju duetu, kurš seriālā ir Makss Viljamss (Čī Makbreids) un viņa meita, daudzsološā aģente Sāra Grīra (Logana Brouninga). Mulsinoši un tomēr zīmīgi, ka gan policisti, gan galvenais varonis – visi meklē vienu un to pašu patiesību un arī pie secinājumiem, neinformējot cits citu, nonāk līdzīgos ceļos. Tur tad arī ceļas teorija par sižeta loģikas trūkumu.
Vēl pieminams Reičelas bijušais – Heidens Peins (Mailo Ventimiglija), Peinu medicīniskās korporācijas galvenā atvase, kuram joprojām ir romantiska interese pret Reičelu. Šī multimiljonu organizācija seriālā atbild par nekustamajiem īpašumiem un privātajām slimnīcām un kalpo par savdabīgu Sekleru ģimenes prototipu, lai gan līdzība šajā gadījumā ir vien attāla. Īstajā dzīvē Sekleru ģimenes vadītā «Purdue Pharma» jau kopš 20. gadsimta 90. gadu vidus agresīvi reklamēja atkarību izraisošu opioīdu oksikontīnu, tūkstošiem cilvēku novedot nāvē. Tas rezultējās ar vairāku tūkstošu ģimeņu ierosinātām tiesvedībām, kur panākti miera izlīgumi aptuveni septiņu miljardu ASV dolāru vērtībā – uzņēmums patlaban ir bankrotējis un pārstrukturēts. Tomēr arī skaidrs, ka šī pārstrukturēšanās un samaksāšanas shēma ir plaši lietota prakse, kas uzņēmuma īpašniekiem rada tikai akūtas galvassāpes, bet nenodara reālu kaitējumu. Naudas un ietekmes slēpšana ar bankrotu un atgriešanos ar jaunu nosaukumu nav sveša arī Latvijas uzņēmējdarbības vidē.
Taču kāda tad ir Peinu organizācijas loma seriālā? Tās centrālā vadītāja ir Ģertrūde Peina (Medelīna Stouva) – sieviete ar krampi, taču tas ir pilnīgi neattīstīts, statisks tēls. Viņas frāzes izklausās kā no meksikāņu ziepju operas izrauti dramatiski izsaukumi, viņas figūru padarot par skaistu un garlaicīgu plakātu.
Saturu skatās tālruņos
Tēlu aprautā motivācija un dzīvesstāsti ir seriāla vājākais posms, jo galveno virzību pārņem straujie notikumu pavērsieni un dzīšanās no vienas vietas uz otru. Šādi radošie paņēmieni ir šodienas «Netflix» stratēģija – radīt produktu, kuru var skatīties fonā. Saukts arī par «second screen» pieeju, šis virziens izsaucis kritiskas reakcijas no respektētiem Holivudas aktieriem un pat izpelnījies joku 2026. gada «Oskaru» ceremonijā. Bena Afleka un Meta Deimona radītās kompānijas paspārnē sadarbībā ar platformu ir atklājušās savdabīgas prasības, lai gan līgumos tās nekur neesot fiksētas – scenārijā iepīt frāzes un elementus, kas atkārtojas un kas skatītājam ļauj sekot sižeta virzībai no jebkuras seriāla vietas.
Aktieri par to ir izteikušies šīgada janvārī podkāstā pie amerikāņu sarunu vadītāja, jaukto cīņas mākslu komentētāja Džo Rogana. Oficiālas prasības straumētāji neizvirza, tomēr pastāv neoficiāls spiediens vienkāršot dialogus un atkārtot sižetu, jo tas palīdz cīnīties par skatītāja uzmanību.
Lai gan «Es tevi atradīšu» ir ASV tirgum raksturīgs produkts gan dinamikas, gan filmējamo lokāciju ziņā – liela daļa seriāla ainu uzņemta Toronto apkaimē, dažbrīd arī Ņujorkas Centrālparkā un Vašingtonas laukuma parkā.
Atzīti aktieri un nauda
Kurš gan vēl var lepoties ar savu «mapīti» «Netflix» katalogā, ja ne Hārlans Kobens? Kopš 2018. gadā «Netflix» noslēgtā līguma ar rakstnieku te pieejami 13 trilleru seriāli pēc viņa darbu motīviem. To vidū ir arī tādi darbi kā «Safe», «The Stranger», «The Woods», «Stay Close», «Fool Me Once», «Run Away» un citi.
Mulsina, ka te un citos viņa darbos piedalās virkne talantīgu, atzītu aktieru gan no ASV, gan Lielbritānijas. Skaidrojums ir garlaicīgs – lieli honorāri un salīdzinoši kompakti filmēšanas laiki, jo tās visas ir limitētas sērijas bez vairākām sezonām un pieļauj lielāku radošo brīvību. Skatītājam tā ir cerība, ka seriāls mazliet turēsies uz kvalitatīvām «kājām», kaut vai tikai aktierdarbā.
Piemēram, Sema Vorsingtona atveidotais Deivids Barouza šajā seriālā ir par zemu novērtēts – sērojošs, ieslodzīts tēvs, nemaz nerunājot par mentāli traumējošo sižeta līniju ar mirušu bērnu. Nav šaubu, ka visus uztrauc bērnu liktenis, tieši tādēļ Kobana seriālos šis elements atkārtojas bieži. Taču Vorsingtonam šajā stāstā trūkst iespējas emocionāli atvēzēties. Barouzas loma aktierim nav pati veiksmīgākā, taču lielais skatītāju loks nodrošina atpazīstamību, kādu viņš būtu pelnījis.
Piemēram, filmā «Fractured» (2019) Vorsingtons arī atveido ģimenes tēvu, kurš tiek ierauts sāpīgā sazvērastību tīklā, kas viņam liek apšaubīt veselo saprātu. Šī aktierim bija brīnišķīga, piepildīta loma, galvenokārt tādēļ, ka visu tās smagumu viņš praktiski iznesa uz saviem pleciem.
Sema Vorsingtona karjeras ceļš ir interesants ar to, ka viņš dzimis Lielbritānijā, bet studējis Austrālijā, no turienes arī viņa akcents. Vēlāk nonācis Holivudā, tomēr nav cerējis uz gaidīto uzrāvienu, par spīti sadarbībai ar Džeimsu Kameronu filmā «Avatārs». Aktieris publiski atzinis, ka pēc panākumiem sekojusi krīze. Aktieris sirdzis ar alkoholismu un nu ir atturībnieks.
Seriāla otra galvenā varone noteikti ir Britas Loueres atveidotā Reičela. Arī viņu piemeklē Deivida liktenis – aktrisei nav, kur likt ar sava tēla emocijas, jo tās pārmāc nemitīgais fona troksnis: šāvienu blīkšķi, žurku skrējiens pa ielām un jumtu korēm, meklējot Deivida dēla Metjū pazušanas cēloni utt.
Katrā ziņā seriāls «Es tevi atradīšu» ļauj dažkārt aizmirsties savā brīžam absurdajā kosmosā. To, cik tas ir labs, spriediet paši, bet garantēts te ir tikai viens. Popkorna trillera izklaide astoņu sēriju garumā ar, iespējams, dīvaināko atrisinājumu, kādu varat iedomāties.