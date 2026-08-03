Suri atsakās no tēva uzvārda, un Toma Krūza reakcija pārsteidz
Holivudas zvaigzne Toms Krūzs pārsteidzis ar reakciju pēc tam, kad kļuva zināms, ka viņa vienīgais bioloģiskais bērns - meita Suri - atteikusies no tēva uzvārda.
Tādas Holivudas zvaigznes kā Breds Pits un Toms Krūzs šobrīd saskaras ar grūtībām veidot emocionāli tuvas attiecības ar saviem bērniem. Viņu atvases izvēlas tēvu svītrot no dzīves un iet juridiski likumīgu ceļu, oficiāli atsakoties no uzvārda. Sekojot pēdās vairākiem Pita bērniem, nesen šo procesu pabeigusi arī Krūza 20 gadu vecā meita Suri.
Lai gan Toms Krūzs ir izveidojis pasakaini veiksmīgu karjeru un kļuvis pazīstams visā pasaulē, filmas “Neiespējamā misija” zvaigznei nav izdevies saglabāt ciešu saikni ar meitu Suri, kura viņam ir kopīga ar bijušo sievu aktrisi Keitiju Holmsu. Pirms dažām dienām atklātībā nonāca informācija, ka Suri juridiski nomainījusi uzvārdu, atsakoties no tēva dotā Krūza un nomainot pret Noelli, kas ir viņas mammas otrais vārds.
Kāds avots atklājis Toma reakciju uz Suri drosmīgo soli, un tā izrādījusies visnotaļ pārsteidzoša. Slavenību ziņu apskatnieks Robs Šaters izklāstījis, ka aktieris nejūtot nekādu nožēlu par to, ka zaudējis pēdējo iespējamo saikni ar meitu. “Tomam faktiski nav nekādas reakcijas par notikušo. Viņš nav dusmīgs, viņš nezvana un pavisam noteikti nemēģina mainīt Suri lēmumu. Pēc Toma domām, šis dzīves posms ir noslēdzies jau pirms vairākiem gadiem,” pastāstīja avots.
Tiek apgalvots, ka tēvs un meita neuztur attiecības jau kopš Suri septiņu gadu vecuma.
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Daudzi uzskatīja, ka Toms varētu smagi pārdzīvot Suri lēmumu atteikties no viņa uzvārda. Taču, tā kā aktieris nav sniedzis nekādu oficiālu paziņojumu par šo jautājumu, sabiedrībā izskanējuši pieņēmumi, ka viņa prioritāte ir karjera.
“Toms labāk nekā jebkurš cits prot nodalīt dažādas dzīves jomas. Viņa karjera vienmēr ir bijusi prioritāte. Kad viņš saprot, ka kaut ko vairs nav iespējams mainīt, viņš vienkārši dodas tālāk,” Robam Šateram atzina informācijas avots.
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Aktierim ir vēl divi adoptēti bērni Izabella un Konors, kurus viņš pieņēma, kad bija precējies ar austrāliešu aktrisi Nikolu Kidmenu. Ar šiem bērniem Toms attiecības ir saglabājis, arī viņi ir scientoloģijas piekritēji, tāpat kā slavenais tēvs. Savulaik no Krūza paša izskanēja viedoklis, ka Keitija Holmsa ierosinājusi šķiršanos, lai pasargātu kopīgo meitu Suri no scientoloģijas.