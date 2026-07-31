Rūta un Kaspars Dvinski kāzu 10. jubileju nosvin pārgājienā Itālijā
TV un radio personība Rūta Dvinska kopā ar vīru, sporta žurnālistu Kasparu Dvinski, devusies uz Itāliju, kur kalnu pārgājienā nosvinējuši kāzu 10. jubileju.
Ar romantiskiem mirkļiem no ceļojuma pāris dalījies sociālajos tīklos. Pie fotogrāfijas, kurā abi ar vīru smaidīgi pozē saulainajā Itālijā, Rūta atklāj, ka šis ceļojums izvēlēts ar īpašu mērķi: “Mēs ar šo pārgājienu braucām atzīmēt un noslēgt pirmos laulības 10 gadus. Tā teikt, vēl viens kopīgs pārbaudījums, pirms dodamies uz priekšu!”
Dvinski jubilejas ceļojumā nogājuši aptuveni astoņarpus stundu ilgu maršrutu pa gleznaino Ligūrijas piekrasti. Sociālajos tīklos abi aktīvi dalās ar ceļojuma mirkļiem, rādot gan aizraujošās ainavas un gleznainos piekrastes skatus, gan atklāti pastāstot par garā pārgājiena izaicinājumiem un nogurumu.
Kā atgādina žurnāls "Kas Jauns", Rūta ar Kasparu iepazinās laikā, kad abi strādāja vienā televīzijā. Sākumā pāris savas jūtas no kolēģiem rūpīgi slēpa, taču ar laiku romantiskais dienesta romāns pārauga nopietnās attiecībās – abi sāka dzīvot kopā un 2016. gadā apprecējās. Tagad Dvinski audzina trīs meitas – Trīni, Doru un Grietu. Ģimene dzīvo Siguldā, mājā, zem kuras jumta ikdienā satiekas četras paaudzes.